FOOTBALL - CAN 2019 (ÉLIMINATOIRES) : Maurice à l’assaut des Comores

Le Club M entame le 24 mars sa saison 2017. Pour son premier match, la bande à Joe Tshupula affrontera les Comores dans une double confrontation (24 et 28 mars) pour espérer décrocher à terme une place dans la poule B de la phase éliminatoire de la CAN 2019. Le groupe a pris l’avion aujourd’hui pour rallier Moroni et le stade Said Mohamed Cheik à Mitsamiouli.

À quelques heures du départ, Joe Tshupula, le sélectionneur national, a animé une conférence de presse au siège de la Mauritius Football Association (MFA). L’occasion pour lui de revenir sur le déplacement périlleux pour le Club M, qui joue son avenir à la CAN 2019 sur cette rencontre. « On sait que les Comores ne nous feront pas de cadeau », lance-t-il.

D’autant que les Comoriens viendront avec toute une flopée d’expatriés. « Nous nous sommes entraînés depuis quelques semaines pour ce rendez-vous. Pour nous, le plus important est de ramener le meilleur résultat possible du déplacement. » Ce qui se traduit par une victoire, au moins sur l’une des deux rencontres. « Nous sommes conscients que le meilleur résultat serait une victoire. Nous avons comme ambition de faire une grosse partie là-bas. »

En outre, Joe Tshupula veut que ses joueurs respectent l’adversaire. « En football, il n’y a plus de petites ou de grandes équipes. Comme nous, la sélection comorienne a de l’ambition, ce qui est légitime. Il y a des compétences des deux côtés. Ce sera un match dur », prévoit Joe Tshupula.

Pour la petite histoire, le Club M a déjà rencontré les Coelacanthes à ce stade de la compétition. C’était en 2011. Et Maurice avait sorti son adversaire après avoir fait un match nul à Moroni, puis avait enregistré une victoire à domicile. « Il ne faut pas s’attarder sur le passé. Les choses ont changé. Par exemple, je pense qu’il n’y a que Kevin Jean-Louis, remplaçant à l’époque, qui est rescapé de cette génération. Les joueurs qui ont disputé ce match à l’époque ne sont plus en sélection. »

Revenant cette fois sur les absences notables, dont celle de l’attaquant port-louisien Adrien Botlar, le sélectionneur dira que les portes du Club M ne lui sont pas définitivement fermées. « Pour arriver en sélection, il faut être performant avec son club. Or, Adrien n’est pas en forme en ce moment. Il n’a pas beaucoup joué avec l’ASPL 2000. Et ramener Botlar pour le laisser sur le banc est loin d’être un bon choix », précise encore le technicien.

D’autant que, depuis plus d’un an, ce sont au minimum 80 joueurs qui sont passés par la case présélection. « J’ai toujours dit que la sélection est ouverte aux joueurs qui seront les plus performants. »

Par contre, si on note quelques absences, il faut faire ressortir le retour d’Andy Sophie, qui évolue à La Réunion. L’expérience du buteur de l’AS Saint-Louisienne sera utile à la bande à Joe Tshupula. « Il faut rester concentré sur l’objectif. Ce match lance la saison du Club M et il faudra faire le maximum. » Finalement, deux joueurs resteront à Maurice. « Ils seront aussi impliqués pour le match retour », rassure Joe Tshupula. Nick Harel et Jean Hyppolite n’ont pas été retenus pour faire le voyage. Christopher Caserne, ancien n°2 du Club M, retrouve pour sa part le chemin de la sélection nationale.

Le groupe prend l’avion cet après-midi. Les joueurs auront une séance d’entraînement demain après-midi. La rencontre se tiendra vendredi à 16h, heure de Maurice.

La sélection

Christopher Caserne, Kevin Jean-Louis, Fabrice Augustin, Francis Rasoloforinina, Walter St Martin, Andy Patate, Fabrice Brasse, Adel Langue, Damien Balisson, Marco Dorza, Luther Rose, Jérémy Villeneuve, Andy Sophie, Emmanuel Vincent-Jean, Kevin Perticots Kevin Bru, Jonathan Justin, Gary Noel

Entraîneur : Joe Tshupula