FOOTBALL CAN 2019: Maurice face à une obligation de gagner

Battu 2-0 vendredi au cours du match aller aux Comores, le Club M joue demain après-midi au stade Anjalay sa dernière chance de disputer la phase éliminatoire de la CAN 2019 dans le groupe B.

2-0 : le score est lourd. Vendredi au stade Mitsamiouli, il y a eu des moments où la défense a fait preuve d'un relâchement, comme sur le deuxième but comorien. Cette fois, le Club M devra convaincre devant son public. La bande à Joe Tshupula doit surmonter un handicap de deux buts pour espérer entrer dans le groupe B et jouer les qualificatifs pour la CAN 2019 contre le Cameroun, le Maroc et le Malawi.

Il incombe désormais à Joe Tshupula de trouver la bonne formule, tant offensive que défensive, pour faire douter les Comoriens. D'autant plus qu'il devra composer avec l'absence d'Emmanuel Vincent-Jean, expulsé au match aller après seulement 12 minutes de jeu vendredi.

Cependant, il faudra compter avec la combativité des Cœlacanthes.

Ces derniers sont déjà sur place. Ils sont arrivés hier soir, en même temps que le Club M. La sélection comorienne s'entraînera sur la pelouse du stade Anjalay cet après-midi. On notera que ce sera un quatuor seychellois qui dirigera la rencontre. Nelson Émile Fred sera l'arbitre de la rencontre, alors que Danny Petrousse et Steve Marie officieront comme juges de touche. Nelson Ricky Émile, pour sa part, sera le quatrième arbitre. Le Tanzanien Richard Michael Wambura sera le commissaire de la rencontre.

Madagascar premier qualifié

Madagascar est le premier qualifié pour les éliminatoires de la CAN-2019 après sa victoire 3-2 hier contre Sao Tome lors du match retour du tour préliminaire, quatre jours après sa victoire 1-0 à l'aller à l'extérieur.

Les Malgaches, qui ont ouvert le score dès la 1re minute, n'ont jamais tremblé et ils seront maintenant opposés au Sénégal, à la Guinée Equatoriale et au Soudan. Paulin a inscrit un doublé, Carolus a marqué le 3e but tandis que Ferreira Soares et Varela ont sauvé l'honneur de Sao Tome.

Demain, les Comores et Djibouti, tous deux vainqueurs 2-0 à l'aller, se déplaceront respectivement à l'île Maurice et au Soudan du Sud pour tenter d'imiter Madagascar.