FOOTBALL—CAN 2019 (PHASE PRÉLIMINAIRE): L’élimination au bout du compte

La sélection mauricienne ne disputera pas les éliminatoires de la CAN 2019. Ainsi en ont décidé les Dieux du stade, qui semblent avoir accordé cette faveur à la sélection comorienne, qui ont arraché le nul aux Mauriciens mardi au stade Anjalay. Cependant, il faut savoir que les Cœlacanthes n’ont pas volé cette qualification.

L’addition est salée pour le Club M, qui a laissé le dernier billet du groupe B aux Comores, en compagnie du Cameroun, tenant du titre et pays hôte de la compétition, du Maroc et du Malawi. Déjà battus 2-0 à l’aller, il fallait que les protégés de Joe Tshupula s’imposent sur le score de — quasiment impossible à atteindre — 3-0 pour passer ce cap. Sauf que, de mésentente en mésentente, l’aventure s’est arrêtée dès la 14e minute. Fardou Mohamed profite de la mauvaise communication entre le défenseur central Walter St Martin et Kevin Jean-Louis.

Maurice peut se ronger les ongles puisque, dès la 3e minute, Kevin Bru avait à ses pieds la balle de l’ouverture du score, après un travail bien exécuté par Andy Sophie. Mais le milieu de terrain d’Ipswich Town butera contre Ali Ahamada, bien inspiré mardi.

Le but comorien ayant déjà sonné le glas des ambitions mauriciennes — il fallait aux locaux quatre buts pour se qualifier —, il ne restait qu’à Kevin Bru et consorts d’aller chercher une victoire, pour l’honneur cette fois. Il a fallu attendre les arrêts de jeu de la première mi-temps pour voir ce dernier, nommé capitaine pour ce match, exploiter pleinement un corner de Kevin Perticots, qu’il a repris à la volée.

S’en est suivi un petit quiproquo, les officiels ayant dû attendre la mi-temps pour décider qui de Kevin Bru ou de Walter St Martin, qui a légèrement dévié le ballon, avait marqué. C’est finalement le Tractor Boy qui prendra le crédit du but.

Cet effort ne servira à rien, les Comoriens ayant bouclé le secteur défensif, ou l’attaque mauricienne butait à plusieurs reprises sur un Ali Ahamada de gala. Il a fallu attendre la 90e minute pour voir Jérémy Villeneuve, de loin la bonne surprise côté mauricien, se procurer une franche occasion. Mais lui aussi a buté contre Ahamada. Plus tôt (80e), Andy Patate se faisait expulser.

À l’issue de la rencontre, les deux entraîneurs se félicitaient l’un et l’autre. Sauf que Joe Tshupula, lui, ne célébrait pas. « Ce qui n’a pas marché ? Cette fameuse carte à l’aller, qui nous met en difficulté dès le début de la rencontre », analyse le sélectionneur. Autre chose ? « Oui, nous avons eu des difficultés avec la finition. C’est quelque chose qu’il nous faut travailler. »

Les Comoriens, pour leur part, peuvent jubiler. « Maurice a présenté un autre visage. On s’y attendait un peu », explique pour sa part Amir Abdou, le sélectionneur. À la fin, une qualification. « Il fallait que ce soit une des deux équipes. Malheureusement pour Maurice, c’est nous. Il nous faut maintenant travailler pour faire mieux qu’en 2017 », conclut le technicien comorien.

De son côté, Maurice doit déjà faire mieux pour le Championnat d'Afrique des Nations (ChAN). La sélection mauricienne débutera sa campagne contre les Seychelles le 20 avril.