FOOTBALL CAN 2019 (phase préliminaire) - Maurice éliminée

Le Club M a été éliminé dès la phase préliminaire de la CAN 2019. Hier, au stade Anjalay, la bande à Joe Tshupula a réalisé un match nul contre les Comores, synonyme d'élimination de la CAN.

Le miracle n'a finalement pas eu lieu. Battue 0-2 à l'aller au stade de Mitsamouli, la sélection mauricienne n'a finalement pu faire trembler les Cœlacanthes.

Ce sont ces derniers qui ont ouvert la marque par l'entremise de Mohamed El Fardou, qui profitait d'une sortie hasardeuse de Kevin Jean-Louis et de la mésentente entre ce dernier et Walter St Martin.

La tâche du Club M, déjà bien ardue avant cette rencontre, se compliquait davantage, la sélection mauricienne devant inscrire quatre buts pour se qualifier.

Malgré l'égalisation de Kevin Bru en fin de première période, le match allait en rester là. Il faut noter l'expulsion d'Andy Patate à la 82e minute, alors qu'il était entré en jeu à la place de Kevin Perticots quelques instants plus tôt.