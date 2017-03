FOOTBALL—CAN 2019 (PRÉLIMINAIRES): Le réalisme comorien

Les Comores ont réussi à vaincre le Club M, hier, au stade Said Mohamed Cheik de Mitsamiouli sur le score de 2-0, prenant ainsi une option sur la qualification pour la poule B des éliminatoires de la CAN 2019. La bande à Joe Tshupula a résisté, avant de craquer en deuxième mi-temps.

Les bourreaux du Club M ont pour noms Youssouf Ben Djaloud et Alhadhur Chaker, qui ont réussi à prendre à défaut Kevin Jean-Louis aux 69e et 74e respectivement. C'est dire le réalisme des Cœlacanthes, qui ont su profiter des moments d'égarement de la défense mauricienne pour s'imposer au terme des 90 minutes. Cette défaite complique grandement la tâche de la sélection mauricienne, qui doit impérativement s'imposer par 3-0 pour accéder aux éliminatoires de la CAN 2019.

Les choses avaient très mal commencé, puisque la défense perdait un de ses éléments clés, Emmanuel Vincent, expulsé après un peu plus de 20 minutes de jeu. Mais le Club M opposait malgré tout une farouche résistance aux assauts répétés des Cœlacanthes, se regroupant en défense. D'un autre point de vue, le secteur offensif ne tournait pas à plein régime, le gardien comorien n'ayant touché le ballon que deux fois, selon les différents compte-rendus disponibles en ligne.

Cette défaite place Maurice dans une situation délicate. Pour le Club M, qui avait marqué ce rendez-vous d'une pierre blanche, l'objectif n'a pas été rempli. Il faudra, mardi, au match retour qui se jouera au stade Anjalay, remonter un déficit de deux buts pour espérer se qualifier. Le Club M rentre à Maurice demain soir.

Pour la petite histoire, c'est la première fois que les Comores viennent à bout de la sélection mauricienne. En huit confrontations, le Club M s'est imposé à sept reprises et forcé le nul à une reprise.

Ligue féminine : coup d'envoi dimanche

On assistera demain au coup d'envoi de la ligue féminine, qui verra dix équipes en lice pour succéder à l'AS Quatre-Bornes. Cinq rencontres sont au menu pour cette première journée. Le tenant du titre jouera contre le Petite Rivière Noire FC au stade Guy-Rozemont. Le Cercle de Joachim croisera le fer contre les GRSE Wanderers au stade George V. L'AS Rivière du Rempart et Roche-Bois Bolton City en découdront sur la pelouse du stade Anjalay, alors que l'ASPL 2000 et le Pamplemousses SC se disputeront les trois points au stade St-François Xavier. Finalement, La Cure Sylvester et le Savanne SC livreront leur duel sur la pelouse de la MFA à Trianon. Notons que les rencontres débuteront à 13h.

Le programme

Dimanche 26 mars

1re journée

Stade St-François Xavier

ASPL 2000/Pamplemousses SC

Stade Anjalay

AS Rivière du Rempart/Roche-Bois Bolton City

Stade George V

Cercle de Joachim/GRSE Wanderers

Stade Guy-Rozemont

AS Quatre-Bornes/Petite Rivière Noire FC

MFA Trianon

La Cure Sylvester/Savanne SC

Coup d'envoi à 13h