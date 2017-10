FOOTBALL — CENTRE DE FORMATION TECHNIQUE DE RÉDUIT : Réouverture le 23 novembre en présence  François Blaquart

Comme déjà annoncé dans les colonnes de Week-End, le ministère de la Jeunesse et des Sports s'était engagé dans une logique de formation pour le football avec en toile de fond la réouverture du Centre Technique François Blaquart, situé à Réduit. selon les informations de Week-End tout laisse croire que ce centre rouvrira ses portes pour la…3ème fois. La date du 23 novembre, comme jour de cette réouverture circule comme une traînée de poudre dans les couloirs du ministère de la Jeunesse et des Sports.

Pour l'occasion on laisse entendre que le technicien français, qui est considéré comme le père de ce centre, inauguré en janvier 1993, pourrait être parmi les invités, voire même agir comme consultant sur la question de formation de football. Notons depuis que les relations ne sont plus au beau fixe entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et la Mauritius Football Association (MFA), car la Citadel Mall avait pris la décision de revoir toute la question de la formation à Maurice et de le prendre à son compte. N'est il pas temps de réinventer la roue! le MJS a décidé de prendre, la formule Blaquart, celle qui a déjà porté ses fruits à Maurice; dont le retour probable du technicien français qui auparavant occuper le poste de DTN à Maurice durant les années 90, sous le ministre d'alors Michael Glover.