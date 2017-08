FOOTBALL - CHAMPIONS’S CUP : Maurice tenue en échec par St Kitts et Nevis

Le Club M est passé près d’une victoire contre la formation de St Kitts et Nevis hier à Mumbai, où les deux formations disputent la Champions Cup, avec l’Inde. Le Club M, après avoir été battu par l’Inde pour sa première sortie dans la compétition, a longtemps pensé tenir le bon bout après que Frédéric Sarah a ouvert le score à la 18e minute. Mais St Kitts et Nevis a su réagir — bien que tardivement — par l’entremise de Kimaree Rogers, qui a réussi l’exploit de passer en revue toute la défense mauricienne pour tromper Kevin Jean-Louis à la 87e.

Samedi dernier contre l’Inde, on se souvient que les Mauriciens menaient grâce à un but de Mervyn Jocelyn, mais ils se sont faits rattraper et battre par la suite. La prochaine rencontre demain verra l’Inde se mesurer à St Kitts et Nevis.