FOOTBALL — CHAN 2018, HIER AU STADE ANJALAY : Efficacité et réalisme pour le Club M

Joe Tshupula peut remercier ses défenseurs, Emmanuel Vincent et Francis Rasolofonirina, héros de la partie

Le but à la 77e minute du Seychellois Yannick Manoo pourrait coûter très cher aux Mauriciens en vue de la manche retour

Les trois buts marqués dans ce match ont tous été inscrits sur coup de pied arrêté

On dit qu'une victoire est toujours bonne à prendre. C'est évident que nous n'allons pas bouder notre plaisir puisque les protégés de Joe Tshupula ont fait le boulot à domicile hier après-midi en s'offrant le scalp des Seychellois sur le score de 2 buts à 1 au stade Anjalay. Les coéquipiers de Colin Bell, loin d'être séduisants dans le jeu, ont fait preuve d'efficacité en marquant sur coup de pied arrêté. Toutefois, la bataille est loin d'être gagnée et le Club M, qui voyage très mal d'habitude, devra se donner à fond pour s'imposer en terre seychelloise.

Pour ce choc entre deux équipes de l'océan Indien, Joe Tshupula a opté pour un schéma en 4-2-3-1 avec Kevin Jean-Louis dans les buts, les défenseurs Marco Dorza (latéral droit), Francis Rasolofonirina (central), Emmanuel Vincent (central), Jean-Fabrice Augustin (latéral gauche), les sentinelles Luther Rose et Colin Bell (capitaine), les milieux offensifs Jesson Rungassamy, Fabrice Brasse et Kevin Perticots en soutien du pivot vétéran, Doddy Edouard. La formation seychelloise, emmenée par Joël Decommarmond, évoluait dans le même schéma.

Le Club M avait la lourde responsabilité de se racheter après l'humiliante élimination enregistrée contre les Comores au début du mois. Les locaux ont donc démarré la rencontre tambour battant. À la 6e minute, les rouges obtinrent un coup franc excentré sur le côté droit. Une position idéale pour la patte gauche de Perticots. Ce dernier allait mettre sur orbite Emmanuel Vincent, qui coupa l'action d'un geste spontané pour tromper Jerôme Dingwall et permettre à Maurice d'ouvrir le score. Le défenseur de l'ASPL 2000 pouvait célébrer, lui qui avait une revanche à prendre, ayant souvent été suspendu cette saison.

Libéré, le Club M maîtrisa quelque peu son sujet et à la 17e minute, cette fois-ci sur coup franc direct, le ballon de Perticots fut boxé par le gardien sur Doddy Edouard, dont la reprise du droit passa largement à côté. Piqués au vif, les Dallons réagissaient tant bien que mal à travers des incursions éclairs, mais la défense veillait au grain. Il faut dire que les Seychellois, qui monopolisaient le ballon, manquaient d'inspiration. Le seul joueur à surnager dans cette équipe était son capitaine Gervais Waye-Hive, véritable leader technique et maître à jouer. Le score en restera là en première période.

Tournant du match : arrêt de Jean-Louis

Lors de la deuxième mi-temps, bis repetita ! Le Club M allait ouvrir le score d'entrée, et ce, à la 50e minute sur coup franc excentré de la gauche, frappé par le pied droit de Bell. Francis Rasolofonirina, lancé à vive allure, catapulta le cuir au fond des filets d'une reprise frontale surpuissante. Boum ! Le gardien n'y a vu que du feu. Les locaux avaient fait le break. C'était par ailleurs le deuxième but inscrit par le défenseur du Cercle de Joachim pour son pays. Par la suite, les Seychellois ont commencé à revenir dans le match en jouant beaucoup plus dur et agressif. Et à la 55e minute, ils obtinrent un coup franc dangereux. C'est le capitaine Waye-Hive qui s'en chargea, mais Kevin Jean-Louis veillait au grain et claqua une belle parade pour éviter la réduction du score. Le tournant du match.

Mais à la 77e minute, toujours sur coup de pied arrêté, Waye-Hive s'élança et délivra un caviar à Yannick Manoo qui, d'une belle reprise frontale, laissa Jean-Louis pantois. La rentrée de Giano Li Tien Kee en fin de partie n'allait pas changer la physionomie du match, même si Perticots passa tout près de marquer le troisième but sur un coup franc venant de la droite et qui prit la direction de la lucarne. Mais Dingwall s'interposa en effectuant un arrêt réflexe. Le score en restera là.

Les locaux peuvent toutefois nourrir des regrets, car ce but encaissé à domicile pourrait bien leur coûter cher en terre seychelloise samedi prochain. À titre d'information, les arbitres étaient des Malgaches, à savoir Andofetra Avombitana Rakotojaona, Jean Thierry Djaonirina, Augustin Gabriel Herinirina et Abdoul Ohabee Kanoso. Le Sud-Africain Monnyenyana Lucas Nhlapa agissait, lui, comme commissaire du match.

Déclarations

Joe Tshupula, sélectionneur du Club M :

« Je ne vais pas bouder mon plaisir »

« Je suis très satisfait. Je ne vais pas bouder mon plaisir ; nous avons gagné. Nous avions besoin de repartir du bon pied et cette victoire est un boost au moral. Nous avons marqué deux buts à domicile, qui plus est, sur coups de pied arrêtés. D'habitude, nous avons des difficultés dans ce secteur, mais ce match a démontré que nous étions en progression et que le meilleur reste à venir. L'important, c'est de gagner. Nous avons encaissé un but certes, mais nous avons l'avantage en vue du match retour. Dans le jeu, nous n'avons pas été mauvais et nous avons fait le boulot. L'efficacité a parlé. »

Francis Rasolofonirina, buteur à 50e minute :

« Nous avons gagné une bataille, mais pas la guerre »

« Je suis très content et je dois dire que ça fait toujours plaisir de marquer d'autant que c'est devant mon public. C'est mon deuxième but inscrit pour le Club M., Mais c'est avant tout une victoire d'équipe. Nous avons montré du caractère et nous devons maintenant poursuivre sur notre lancée. Nous nous sommes un peu endormis lors du but encaissé. Nous avons manqué de concentration et nous l'avons payé cash. Quoi qu'il en soit, nous sommes en position de force. Nous avons gagné une bataille, mais pas la guerre. Samedi prochain, à l'occasion de la manche retour, il faudra terminer le travail. »