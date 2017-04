FOOTBALL—CHAN (PHASE PRÉLIMINAIRE): Le Club M s’envole

Le Club M, fort d’une courte mais précieuse victoire, prend l’avion cet après-midi pour rallier les Seychelles où il disputera, samedi au Stad Linite, la manche retour de la phase préliminaire du Championnat d’Afrique des Nations (ChAN).

Joe Tshupula a mis sur pied un groupe de 18 joueurs. Toutefois, trois absents de taille sont à noter. Christopher Caserne, doublure de Kevin Jean-Louis dans les buts, Jean Hyppolite, son coéquipier au sein de Roche-Bois Bolton City, et Gianno Li Tien Kee, attaquant de La Cure Sylvester, rateront la deuxième partie de l’aventure. Stephane Pierre, Jovanni Vincent, blessés, et Adel Langue, à l’essai au FC Tours en France, manqueront également le match retour.

L’enjeu est de taille pour le Club M, qui joue déjà son va-tout dans cette compétition. Alors qu’ils menaient 2-0 samedi dernier au stade Anjalay, les hommes de Joe Tshupula ont pris un but à la 77e. Ce qui réjouissait Joël Decommarmond, l’entraîneur seychellois. « Nous sommes vraiment confiants de pouvoir renverser la situation à domicile », disait-il à l’issue de la manche aller.

Promettant une « défense plus solide » et la « présence de certains cadres qui n’ont pas pu venir », le coach seychellois veut donc y croire. « Nous avons vu que Maurice est dangereuse sur coups de pied arrêtés. Nous allons donc travailler cet aspect. »

De son côté, Joe Tshupula veut croire que les choses iront dans le bons sens cette fois. Revenant sur le match nul contre les Comores, synonyme d’élimination de la CAN, le sélectionneur veut lui aussi croire dans sa bonne étoile. « Selon les statistiques, il n’est pas bon de prendre un but à domicile. Mais on peut en faire la lecture qu’on veut, l’important sera, pour nous, de gagner. »

Pour rappel, Maurice a remporté la manche aller sur le score de 2-1. Emmanuel Vincent-Jean et Francis Rasoloforinina ont donné l’avantage au Club M aux 6e et 50e minutes respectivement, avant que le Seychellois Yannick Manoo ne réduise l’écart à la 77e. Le groupe sera de retour à Maurice ce dimanche.

La sélection

Kevin Jean-Louis, Yannick Macoa, Marco Dorza, Emmanuel Vincent Jean, Francis Rasolofonirina, Damien Balisson, Percy Buckland, Luther Rose, Cédric Théodore, Kevin Perticots, Colin Bell, Adrien Botlar, Jesson Rungassamy, Doddy Édouard, Walter St Martin, Samuel Brasse, Fabrice Augustin et Nick Harel.

Entraîneur : Joe Tshupula

Chef de délégation : Rajen Armoogum