FOOTBALL - CHAN (PHASE PRÉLIMINAIRE) : Maurice gagne la première manche

Maurice a remporté la première manche qui l’a opposée aux Seychelles (2-1), samedi au stade Anjalay, dans le cadre de la phase préliminaire du Championnat d’Afrique des Nations (ChAN). Les protégés de Joe Tshupula se sont toutefois compliqué la tâche après avoir menés 2-0 en encaissant un but à la 77e.

C’était à bien y voir un match de coups de pied arrêtés. Les deux formations ont en effet marqué suite à cet exercice. Le Club M s’illustrait en premier, dès la 6e minute de jeu. Maurice hérite d’un coup franc intéressant, que Kevin Peticots tire à la perfection. À la réception, Emmanuel Vincent-Jean, qui trompe Jérôme Dingwall, le portier seychellois.

Enhardi par l’ouverture du score, le Club M pousse vers l’avant. 13e minute et cette fois centre de Fabrice Augustin pour Samuel Brasse, qui rate sa reprise. C’est la première occasion gâchée, suivie de celle à la 17e, lorsque Doddy Édouard, idéalement placé, ne parvient pas à maîtriser le ballon sur le coup franc de Perticots.

Les Seychellois, au lieu de subir, sortent le grand jeu. 32e, Leroy Coralie envoie un boulot qui force Kevin Jean-Louis à sortir la grande parade. Les efforts des uns et des autres ne seront toutefois pas concrétisés, alors que le Club M regagne à la mi-temps les vestiaires avec l’avantage.

De retour de la pause, les deux équipes sont un peu plus fébriles. En témoignent les deux cartons jaunes, Doddy Édouard d’abord (48e) et Fabrice Augustin (52e).

Entre-temps, le Club M alourdit le bilan. On joue la 50e. Nouveau coup franc, tiré cette fois par Colin Bell. Le défenseur Francis Rasoloforinina surgit au milieu de la défense seychelloise et trompe Dingwall de la tête, libérant ainsi le Club M de la pression.

« Nous avons fait les choix qu’il fallait, les garçons ont fait ce qu’il fallait. Avant le match, nous avons parlé et fait comprendre que l’important était de gagner ce match », dit Joe Tshupula, l’entraîneur du Club M.

Acculés, les Seychellois font des changements tactiques et se montrent de plus en plus pressants. À la 56e, Gervais Waye-Hive, le capitaine des Dalons, adressera un coup franc qui forcera encore Kevin Jean-Louis à détourner du bout des doigts.

Et puis, ce but à la 77e, que le Club M prend contre toute attente. Gervais Waye-Hive qui, décidément, a porté les siens pendant toute la rencontre, tire un énième coup franc pour les Seychellois. Cette fois, Yannick Manoo sera le plus rapide à la détente et enverra de la tête le ballon dans les filets de Kevin Jean-Louis, impuissant. « On voulait un but. C’est le plus important. On peut envisager le match retour un peu plus sereinement », explique Joël Decommarmond, l’entraîneur seychellois.

Maurice aurait pu alourdir la marque en fin de partie. Mais Gianno Li Tien Kee, entré à la 86e minute, et Kevin Perticots s’emmêleront les pinceaux dans le dernier geste. N’empêche, le Club M a remporté une précieuse victoire qu’il faudra toutefois préserver samedi prochain au match retour aux Seychelles.

« Nous voulions remporter le match. C’est fait. Il faut maintenant se concentrer et ne pas se faire surprendre à nouveau », poursuit Joe Tshupula. Joël Decommarmond, pour sa part, se dit satisfait du bilan. « Ce but est le plus important que nous ayons marqué. Il nous faut seulement gagner par 1-0 pour passer ce premier cap », ajoute-t-il.

Précisant qu’il est venu sans certains cadres, le technicien seychellois promet plus d’agressivité au match retour.



Feuille de match

Samedi, au stade Anjalay (Belle-Vue)

Maurice 2 (1) – 1 (0) Seychelles

Maurice : Kevin Jean-Louis, Marco Dorza (Percy Buckland, 61e), Emmanuel Vincent-Jean, Francis Rasoloforinina, Fabrice Augustin, Samuel Brasse (Nick Harel, 70e) Colin Bell (capt.), Luther Rose, Kevin Perticots, Jesson Rungassamy (Gianno Li Tien Kee, 86e), Doddy Édouard

Entraîneur : Joe Tshupula

Avertissements : Doddy Édouard (48e), Fabrice Augustin (52e)

Buteurs : Emmanuel Vincent-Jean (6e), Francis Rasoloforinina (50e)

Seychelles : Jérôme Dingwall, Damien Maria, Benoit Marie, Yannick Manoo, Jude Nancy, Colin Esther, Colin Bibi (Yuri Bibi, 81e), Ryan Attat, Gervais Waye-Hive (capt.), Leroy Coralie (Elijah Tamboo, 87e), Roddy Melanie (Dine Suzette, 52e)

Entraîneur : Joël Decommarmond

Avertissements : Colin Bibi (43e), Ryan Attat (44e)

Buteur : Yannick Manoo (77e)

Arbitre : Andofetra Avombitana Rakotojaona (Mad.)

Arbitre-assistant : Jean Thierry Djaonirina, Augustin Gabriel Herinirina (Mad.)

Quatrième arbitre : Abdoul Ohabee Kanoso (Mad.)

Commissaire : Monnyenyane Lucas NHLAPO (Af. Sud)

Ils ont dit

Joe Tshupula, entraîneur Club M

« Je suis satisfait de l’issue de la rencontre. Il y a deux semaines, nous faisions match nul. Cette fois, il a fallu faire des choix de jeu. Les garçons ont fait ce qu’il fallait. Et puis, il y a ce but qu’on prend. D’après les statistiques, ce n’est jamais bien de prendre un but à domicile. Après, l’important sera de gagner et de faire un match solide. (Sur les buts marqués sur coups de pied arrêtés) Il n’y a pas longtemps, on ne marquait pas sur ce genre d’action. Ça commence à venir. Le bilan du Club M est fort intéressant, trois victoires, deux défaites et un nul. On peut lire les statistiques comme on veut. Le plus important est de laisser les garçons progresser. (Sur la sortie de Marco Dorza à la 61e) Il a enchaîné les matches avec son club et j’ai préféré le réserver pour le match retour. »

Francis Rasoloforinina, buteur mauricien

« Je suis content du match, d’autant que je marque mon deuxième but en sélection. Mais je ne suis jamais satisfait de mon football. Il me reste beaucoup à apprendre. L’important pour nous était de gagner. Nous allons travailler plus dur pour aller le plus loin possible dans la compétition. »

Joël Decommarmond, entraîneur seychellois

« Nous allons tout donner pour renverser le match au retour. Nous avons un peu subi en première mi-temps, mais nous avons pu mieux jouer par la suite. Par contre, nous devrons travailler nos placements sur les coups de pied arrêtés. Les Mauriciens ont montré qu’ils sont dangereux sur ces phases de jeu. Par contre, je suis confiant que nous pourrons renverser la vapeur au retour. Nous devrons travailler nos créations de chances, contrôler le match et nous montrer plus solides en défense. Cette fois, nous sommes venus sans certains de nos cadres. Ils devraient normalement être là au retour. Et il nous faudra seulement faire un match nul ou gagner 1-0 pour continuer l’aventure. »