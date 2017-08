FOOTBALL CLUB M : Le Brésilien Filho prend le contrôle

Joe Thsupula parti au lendemain de l’élimination mauricienne face à l’Angola au 2e tour de la Chan, c’est le Brésilien Francisco Filho qui s’installe aux commandes du Club M. Le nouveau sélectionneur de l’équipe nationale de Maurice prend ses fonctions à partir de la semaine prochaine.

Surnommé « Le Professeur », Filho, 76 ans, n’est pas né de la dernière pluie. Un moment, il exerçait comme entraîneur adjoint dans le staff technique du club anglais de Manchester United sous l’ère de Sir Alex Ferguson. À cette époque, le Portugais Christiano Ronaldo était titulaire dans le X1 des Red Devils.

En tant que footballeur pro, Filho a évolué sous les couleurs des clubs brésiliens de Sao Paulo FC, Athletic Juventus, de l’équipe portugaise de Deportivo Portugués et des clubs français Nîmes Olympique, RCFC Besançon, US Bologne et Toulouse FC.

En sa qualité d’entraîneur, il a travaillé aà l’Institut National de Vichy et de Clairefontaine (France).