Le Brésilien Francesco Filho, qui a accepté de devenir le sélectionneur du Club M, a été présenté officiellement mercredi à la MFA House à Trianon. L’occasion pour le successeur de Joe Tshupula à la tête de la sélection nationale de présenter sa philosophie, ainsi que de définir sa stratégie pour l’équipe.

« Je viens apporter mon expérience. Il n’y a pas de promesses », a déclaré en substance le Brésilien. Pourtant, ce qu’il veut que les joueurs retiennent de son expérience, c’est que « le football est un sport agréable. » Dans un contexte où il se sait attendu, le nouveau responsable de la sélection n’y va pas de main morte. « Le football est un jeu de détails. C’est l’équipe qui maîtrise au mieux ces détails qui gagne à la fin. »

Lui qui a déjà été là en juin dernier pour former les entraîneurs aura maintenant la lourde tâche de mener le Club M à bon port. Pour cela, il s’est fixé comme premier objectif de remonter au classement de la FIFA. « Maurice est assez loin dans ce classement. On va travailler pour changer ça. »

À peine débarqué et déjà au travail. Le Brésilien a pris ses marques en appelant un groupe de joueurs qui dipusteront la semaine prochaine la Champions’ Cup en Inde (voir plus loin). « Ce n’est pas une date FIFA. Mais ce sera intéressant de travailler avec eux pour cette compétition. » Il sait pourtant qu’il vient reprendre un groupe qui est toujours à la recherche de repères dans son jeu. « Il faut saluer le travail de Joe Tshupula. Maintenant, mon travail est de m’assurer que nous allions au combat avec les bonnes armes », insiste-t-il.

Avant de conclure, il a tenu à avoir une pensée spéciale pour ceux qui ont rendu possible sa venue à Maurice. En premier lieu Jonathan Bru, l’adjoint au DTN et ancien capitaine du Club M. « Je tiens à remercier Jonathan. C’est bien qu’il soit resté dans le giron et qu’il soit aussi impliqué. » Et ensuite, le président de la Mauritius Football Association (MFA), Samir Sobha. « Je constate que le président fait tous les efforts nécessaires pour rehausser le niveau du football local. C’est un honneur et une grande responsabilité pour moi. »



Rendez-vous indien pour le Club M

Le Club M se rendra le 17 août en Inde pour y disputer la Champions’ Cup. Cette compétition servira de baromètre au nouveau sélectionneur, qui aura l’occasion de voir ses protégés en action. Ce sera un tournoi triangulaire qui regroupera les sélections d’Inde, de St Kits et Nevis et Maurice. « Sur le papier, nous sommes l’équipe la plus faible du tournoi », estime le technicien.

Un style porté vers l’attaque

Francesco Filho veut laisser sa marque sur le Club M. Et pour cela, il voudrait voir les écoles de foot former plus d’attaquants. Réagissant à une question de la presse, le Brésilien dira justement que les schémas tactiques devraient changer. « Ce serait une bonne chose que les écoles de foot jouent en 4-3-3 ou 4-2-4, même si c’est un système bien moins utilisé désormais. » La raison ? « Jouer avec ces systèmes verrait une nouvelle génération d’avants-centres. »