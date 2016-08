FOOTBALL : Le Club M prêt pour son dernier rendez-vous de la saison

Le Club M a pris l’avion ce matin pour le Mozambique, où il affrontera samedi les Mambas dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2018. Un match sans enjeu puisque les deux formations sont d’ores et déjà éliminées, mais auquel le sélectionneur Joe Tshupula accorde beaucoup d’importance.

Hier, c’est en compagnie de Colin Bell, ancien capitaine du Club M devenu entraîneur-adjoint, d’Adel Langue, capitaine de la sélection nationale et du défenseur Michael Bosqui que Joe Tshupula a présenté le match à venir et l’objectif lié à cette rencontre. « Nous nous sommes appuyés sur les 22 qui ont disputé la Cosafa », a déclaré le technicien.

Par contre, il devra faire sans Kevin Bru, blessé, et Nick Curpanen, absent pour des soucis administratifs. « D’autres joueurs ne se sont pas présentés aux entraînements. » Cela dit, Joe Tshupula veut que ses troupes restent concentrées sur l’objectif, qui est de « faire un grand match. Il n’y a plus aucun enjeu. Mais nous avons là la possibilité de bien terminer la phase de qualifications. »

D’autant que le Club M a du mal à négocier ses sorties internationales. « On l’a vu, les rencontres à l’extérieur sont toujours compliquées pour nous. Alors, on essaiera de faire un grand match. » Mais surtout, de ramener un résultat positif de la campagne mozambicaine. « Ce serait bien si on ramenait une victoire du Mozambique. »

Pourtant, Joe Tshupula est le premier à reconnaître que le chemin vers la victoire est encore long. « Entre vouloir gagner et y arriver, il y a un énorme travail. Nous l’avons commencé il y a 15 jours », rappelle le technicien. Il a ainsi ramené une première liste de 23 joueurs à 19, qui effectueront le voyage à Maputo. Parmi, des joueurs qui ont été actifs suffisamment longtemps au cours de la saison écoulée pour prétendre à une place en sélection.

« Nous nous sommes basés sur les derniers matches de la Super Cup, en remontant jusqu’aux demi-finales de la MFA Cup pour constituer le groupe. » Ainsi, on retrouve des joueurs à l’instar d’Andy Patate (PRNFC). « Il y avait aussi quelques jeunes que nous avons appelés en présélection, histoire de les mettre en situation avec les seniors. »

La condition physique sera peut-être la clé du match. Avec la saison qui n’a pas encore démarré, Joe Tshupula est conscient que la bataille sera rude. « Idéalement, nous aurions souhaité avoir quelques matches dans les jambes. Mais en même temps, on ne connaît pas l’état des Mozambicains. Cela dit, les joueurs qui ont été retenus sont ceux qui ont validé leurs performances physiques. »

Le sélectionneur a donc dévoilé les noms des 19 joueurs qui composeront la délégation. Au niveau des absences, on note celle de Jesson Rungassamy, Jonathan Justin et Giovanni Vincent. « Il y a des blessés et d’autres qui ont des soucis administratifs. On fera sans eux, mais on ne se cherchera pas non plus d’excuses », conclut Joe Tshupula.

Capitanat : Adel Langue définitivement intronisé

La question du capitanant a également été soulevée lors de ce point de presse. Joe Tshupula n’a pas laissé plané le doute sur l’identité du capitaine. Il s’agit d’Adel Langue, déjà intronisé à ce poste depuis la première sortie du Club M contre le Mozambique, en septembre 2015. « En l’absence de Jonathan Bru, le brassard revient à Adel Langue. Le jour où il ne sera pas là, il y aura une autre réflexion pour trouver son remplaçant. »

Le principal intéressé, lui, le vit comme un honneur. « C’est surtout une responsabilité à prendre et à assumer. Mais avec le soutien de l’équipe et du staff technique, je pense que je me sens mieux préparé à faire face à cette situation », a dit le joueur.

En sus d’être le capitaine, il est le plus jeune joueur de la sélection. Pression supplémentaire ? « Non », sourit-il. « Au début, oui. Mais avec le temps et l’aide de joueurs comme Colin Bell, j’ai grandi avec le groupe. C’est plus facile pour moi. »

Le nouveau défi de Colin Bell

Le Club M a depuis quelque temps un nouvel entraîneur-adjoint. Il s’agit du jeune retraité Colin Bell, ancien capitaine du Club M. Un nouveau défi à relever pour l’ancien milieu récupérateur, qui doit maintenant superviser les séances d’un Club M qu’il connaît bien. « Ce n’est pas si dur. Je passe seulement de l’autre côté de la barrière. » Mais il n’empêche qu’il prend les choses comme elles viennent. « Je suis là pour aider et apporter mon expérience à la sélection. Il y a des jeunes qui intègrent le groupe, et avec l’aide du coach, j’espère pouvoir les aider. »

La sélection n’est « pas fermée »

Joe Tshupula a été clair sur un point : la sélection n’est pas une porte qui restera définitivement fermée. « Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent intégrer le groupe », a-t-il rappelé. D’où l’intégration des jeunes joueurs qui seront rappelés en temps et lieu pour défendre les couleurs du Club M. « La sélection n’est pas une porte fermée. Nous les avons appelés parce que nous avons d’autres rencontres à préparer pour l’année prochaine », a fait ressortir le coach, qui a souligné que la sélection appartient à tous les joueurs. « Elle n’est pas la propriété de 15-20 individus ! »

La sélection

Gardiens de buts : Kevin Jean-Louis, Aboobakar Augustin

Défenseurs : Marco Dorza, Cédric Permal, Michael Bosqui, Damien Balisson, Francis Rasolofonirina, Kylian Yrnard, Aranza Monrose

Milieux de terrain : Luther Rose, Kevin Chan Yu Tin, Christopher L’Enclume, Adel Langue, Kevin Perticots, Guiyano Chifonne, Andy Patate

Attaquants : Andy Sophie, Gary Noël, Fabrice Li Tien Kee