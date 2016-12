FOOTBALL - COMPÉTITIONS AFRICAINES : Tusker FC pour l’ASPL 2000, Ngezi Platinum Stars pour Pamplemousses SC

Le calendrier de la Ligue des Champions d’Afrique et de la Coupe de la CAF a été établi. Les deux représentants mauriciens sur la scène continentale, ASPL 2000 et Pamplemousses SC, ont été respectivement tirés au sort contre les Kenyans de Tusker FC et Ngezi Platinum Stars pour le compte du tour préliminaire de la Ligue des Champions d’Afrique et de la Coupe de la CAF. Si les dates de ces doubles confrontations ne sont pas encore arrêtées, les deux équipes se préparent activement pour ces duels, qui s’annoncent disputés.

ASPL 2000 : le champion devra se défendre

L’ASPL 2000, champion de Maurice en titre, ne devrait pas avoir la partie facile contre les Kenyans de Tusker FC. Au contraire, il lui faudra ramener le meilleur résultat possible du Kenyatta Stadium. « L’objectif sera de faire au moins un match nul à l’extérieur », commente le capitaine de l’ASPL 2000, Andry Lalaina.

Une tâche qui ne s’annonce pas aussi facile, puisque les deux formations sont les championnes en titre dans leurs pays respectifs. « Ce ne sera pas un match facile. On ne connaît pas l’équipe elle-même, mais on sait que nous aurons en face un adversaire coriace. »

D’autant que Sakooor Boodhun, le mentor port-louisien, rejoint les propos de son protégé. « J’ai joué contre une équipe kenyane à l’époque du Sunrise. Ils étaient physiques. On doit s’attendre à ce genre de match encore », analyse-t-il.

La question, toutefois, est de connaître l’objectif des champions de Maurice. Andry Lalaina et sa bande voudront émuler le groupe de 2003, qui avait quitté la compétition après avoir passé trois tours. « C’est toujours notre objectif. Maintenant, il faudra se motiver pour la rencontre », poursuit le porte-brassard des champions en titre.

Contre un adversaire qui vient de remporter un titre de champion du Kenya avec sept points d’avance, les hommes de Sakoor Boodhun n’auront peut-être pas les coudées franches. D’autant que Paul Ntaka a fait de la Ligue des Champions d’Afrique son objectif cette saison (voir par ailleurs). « It is going to be a busy season for the club. We want to prepare early. We have to focus on African Champions League, with the recruitment of polished players », a fait ressortir Paul Ntaka.

Autant dire que les champions de Maurice devront être sur leurs gardes. « En fait, tout se jouera à l’extérieur pour nous. Il nous faut ramener le meilleur résultat possible du Kenya. Et ensuite, nous aborderons le match retour avec plus de sérénité. »

Cela dit, l’ASPL 2000 retrouvera la scène continentale. Les Port-Louisiens, qui ont pour référence le groupe de 2005, qui avait tout gagné (championnat, Republic Cup, MFA Cup et les distinctions individuelles), devra se ménager s’il veut garder le cap. « Il y aura sans des joueurs qui viendront renforcer l’équipe. Tout cela pour vous dire que nous avons en tête des objectifs précis et que nous nous donnerons les moyens de les atteindre. »

Le coach port-louisien, lui, se veut optimiste. La technologie est là pour l’aider à peaufiner sa préparation. « On suivra l’évolution de l’équipe et on mettra sur pied un plan pour les contrer », conclut-il.

Pamplemousses SC : briller contre les Platinum Stars

Pamplemousses SC, vainqueur de la MFA Cup, affrontera, au tour préliminaire de la Coupe de la CAF, les Zimbabwéens de Ngezi Platinum Stars. Pas question, donc, pour les Nordistes, de se reposer. « On ne connaît pas l’équipe elle-même, mais on connaît le niveau du Zimbabwe », lâche Tony François, l’entraîneur de Pamplemousses SC.

A en croire l’ancien attaquant, le niveau de jeu du Zimbabwe se reflète au sein des formations disputant le championnat. « J’ai déjà joué contre une équipe zimbabwéenne. C’était assez physique », avance encore le technicien.

Par contre, le timing pourrait jouer contre les tenants de la MFA Cup. Selon le calendrier établi par la CAF, les compétitions devraient débuter en février. « Nous serons en plein championnat. Tout se jouera à la récupération et à la préparation », analyse encore Tony François.

Pour revenir au match, les Platinum Stars effectueront le déplacement à Maurice, avant d’accueillir les Nordistes au Baobab Stadium, leur home ground. « C’est peut-être un avantage. Le tout sera de faire un bon résultat ici », avance Tony François.

D'autant que les choses ne vont pas forcément bien pour les deux équipes. En effet, Tony François reconnaît que ses protégés n'ont pas toujours été à la hauteur. « Nous avons flanché au cours de quelques matches. Même si nous avons réussi un premier tour assez satisfaisant, nous avons encore beaucoup de travail à effectuer si nous voulons jouer les premiers rôles en championnat. »

Ca tombe bien : les Ngezi Platinum Stars sont loin de leur objectif en championnat. Ils sont en effet septième de leur championnat et ne semblent pas respirer la forme. Pourtant, ils ont fait de la Coupe de la CAF leur objectif de la saison.« Evoluer en Afrique était notre but depuis le début de cette saison. Je suis vraiment heureux pour les joueurs, le comité directeur du club et les supporters», avait souligné l'entraîneur Tonderai Ndiraya après leur victoire en finale de la Coupe du Zimbabwe. La cause serait-elle d'ores et déjà entendue ? « Non », soutient Tony François. « Nous allons nous préparer avec tout le sérieux possible », conclut-il.