FOOTBALL - CONSTANCE PRINCE MAURICE CHALLENGE CUP : One&Only Le Saint Géran gère et l'emporte

La troisième édition de la Constance Prince Maurice Football Challenge Cup a tenu toutes ses promesses mardi sur le terrain de foot d'Alteo, FUEL. Ce tournoi, dédié aux employés des établissements hôteliers de l'Est, a réuni 13 équipes. La victoire est finalement revenue à l'hôtel One&Only Le Saint Géran. Pour la petite anecdote, cette équipe a été la dernière à s'inscrire et a fini première du tournoi.

« Nous sommes extrêmement fiers d'avoir remporté, pour la deuxième fois, cette compétition », a fait ressortir Ashvind Mehess, le capitaine de l'équipe du One&Only Le Saint Géran, visiblement heureux d'avoir inscrit le but de la victoire. L'hôtel avait aussi gagné la première édition du tournoi. Cette année, il a failli ne pas être de la compétition étant donné que l'établissement connaît actuellement des travaux de rénovation. « C'est la raison pour laquelle nous nous sommes inscrits à la dernière minute. C'était compliqué de réunir tout le monde et nous n'avons même pas eu le temps de nous entraîner. Mais l'entente entre les joueurs, la cohésion du groupe en général et l'ambiance bon enfant sur le terrain ont fait que nous nous sommes surpassés pour gagner », a poursuivi notre interlocuteur.

Le champion a battu en finale, la formation de The Residence sur le score de 2 buts à 1. « Cet événement, désormais annuel, a une portée fédératrice de nos valeurs, qui sont l'esprit d'équipe, le partage, la passion et le dépassement de soi », a soutenu Michael Munso de Constance Prince Maurice. « L'édition 2017, comme les précédentes, a suscité un réel engouement chez les hôtels de l'Est, puisque 13 équipes se sont inscrites au tournoi. Le football a toujours été un sport roi à Maurice et notre objectif est de nous aligner avec les amoureux de cette discipline pour lui rendre ses lettres de noblesse ».

Les 13 équipes étaient réparties en deux pools. Les matchs se sont déroulés entre 8h30 et 16 heures, dans une bonne ambiance. L'équipe gagnante a reçu, en sus de la Challenge Cup, un dîner pour deux personnes pour chaque joueur et le coach. « Ces vouchers sont offerts par les hôtels participants », ajoute notre interlocuteur. Jordan Zama, du LUX* Belle Mare, meilleur buteur avec trois réalisations, a, lui, remporté deux nuits en demi-pension au Constance Prince Maurice. Le meilleur capitaine, Désiré Monique, du Veranda Palmar, a reçu un diner ainsi qu'un Fair Play Shield, alors que le prix de la meilleure mascotte est revenu au One&Only Le Saint Géran, qui a récupéré un voucher offert par TerrOcean.

Les hôtels participants étaient : Shangri-La's Le Touessrok Resort & Spa, Maritim Crystals Beach Hotel, Radisson Blu Resort & Spa, LUX* Belle Mare, Veranda Palmar Beach Hotel, Constance Prince Maurice, Sun Resorts, TerrOcean, Four Seasons Resort at Anahita, Constance Belle Mare Plage, Solana Beach Hotel, The Residence, One&Only Le Saint Géran.

Hall of Fame

Vainqueur : One&Only Le Saint Géran

Finaliste : The Residence

Meilleur gardien de but : Oliver Clarisse de LUX* Belle Mare

Meilleur capitaine : Désiré Monique du Veranda Palmar Hotel

Meilleur buteur : Jordan Zama de LUX* Belle Mare