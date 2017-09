FOOTBALL—COSAFA 2017: Les Mauriciennes battues d’entrée

La sélection de Maurice a connu de mauvais débuts dans la Cosafa Women's Cup hier à Bulawayo au Zimbabwe. Opposé au Swaziland, le Lady Club M s’est incliné 3-0 pour son entrée en matière. Les choses s’annonçaient déjà compliquées. Mais là, les Mauriciennes ont connu un avant-goût du niveau régional. Les Swazilandaises ont vite fait d’ouvrir le score, quelques instants seulement après le coup d’envoi.

Peu après la demi-heure de jeu, l’adversaire a corsé l’addition, en plaçant un coup franc dans la lucarne de Nancy Betty. C’est vers la fin de la partie que le score allait évoluer, lorsque les bleu et jaune ont inscrit le troisième but. L’entame a été mauvaise et la sélection mauricienne possède, contre le Kenya demain, une première occasion de redresser la trajectoire. La rencontre débutera à 12h30 (heure de Maurice).