FOOTBALL - COSAFA U17 : Les jeunes Chipolopolos couronés

La Zambie a décroché, hier au stade St François Xavier, la finale de la COSAFA Cup U17 aux dépens de Maurice sur le score de 3-0. La sélection zambienne, largement dominatrice au cours de la rencontre, a pris sa revanche après avoir été disqualifiée l'année dernière.

Les protégés de Mlimamba Numba ont entamé ce match sur les chapeaux de roue, ne laissant aucune chance à la sélection mauricienne, en conservant le ballon. Les Young Chipolopolos avaient à coeur de soulever le trophée, après avoir été disqualifés l'année dernière pour avoir aligné des joueurs non-éligibles.

Ils l'ont montré en sollicitant, dès l'entame de la rencontre, le portier mauricien, Loïc Michel, qui a dû se déployer sur une frappe à bout portant du milieu de terrain Mlimba Mlima.

La première mi-temps aura été sous le signe de la Zambie. Avec une transmission de balles plus fluide, les Young Chipolopolos ont empêché les Mauriciens de développer leur jeu. Les quelques rares tentatives de Maurice, passées par les flancs, de Maurice, n'ont pas réussi à mettre en danger la défense zambienne. Les deux équipes allaient rentrer au vestiaire sur un score vierge.

C'est en deuxième pèriode, que la situation allait se décanter. Un tout autre match, en somme. Les Young Chipolopolos ont démontré, au retour des vestiaires, plus d'aggressivité et d'envie.

Et cette initiative allait s'avérer payante pour les Zambiens.

N’arrivant plus à contrer les offensives zambiennes, la sélection mauricienne crauquera sur une lourde frappe de 35mètres du capitaine, Prince Mumba. Son tir ne laissera aucune chance au portier mauricien.

C'est le but qui allait changer toute la donne de la rencontre. Sept minutes plus tard, Christopher Phiri, réceptionna un centre et trompa à nouveau Loïc Michel. A 2-0, et avec seulement 10 minutes à jouer, la rencontre était déjà pliée.

La Zambie allait frapper encore une fois, cette fois par l'entremise de son defenseur Kingsley Hakwiya, qui enverra, encore une fois, le cuir au fond des filets. La messe était dite : la Zambie tenait finalement sa première victoire dans la COSAFA Cup U17.

Un peu plus tôt, le match de classement entre le Malawi et l'Afrique du Sud a vu la victoire des premiers nommés, qui se sont imposés sur le score de 2-1.

ILS ONT DIT

Jonathan Bru (Adjoint au DTN) : « Je suis très fier de mes joueurs. Malgré la défaite, ils ont montré du caractère depuis le début du tournoi. Je pense que le premier but a changé le match complètement. Néanmoins, les jeunes ont voulu remonter au score et en encaissant deux buts de suite, celà fait mal. Je remercie le public qui on fait le déplacement. Si ces jeunes ont pu ramener autant de supporteurs au stade, l’avenir du football à Maurice est assuré».

Yannick Aristide (Meilleur joueur du tournoi) : « Je m’attendais pas à recevoir le titre de meilleur joueur du tournoi. Mon seul regret est de pas avoir remporté la finale. Néanmoins, je travaillerais davantage pour pouvoir participer à la CAN 2019. Mon ambition est d’évoluer dans un club en Europe ou en Chine, et je ferais tout pour y parvenir. »

Hall of Fame :

Vainqueur : Zambie

2e : Maurice

3e : Malawi

4e : Afrique du Sud

Meilleur buteur : Martin Njobvu (Zambie) - 6 buts

Meilleur joueur : Yannick Aristide (Maurice)

Meilleur gardien : Kennedy Nankhaima (Malawi)

Equipe la plus fair-play : Maurice

Feuille de match

Hier, au stade St François Xavier

Zambie 3 (0) - 0 (0) Maurice

Zambie : Emamanuel Mphasi (GK), Andrew Phiri, Victor Kasokola, Kingsley Hakwiya, Kapelebe Jonathan, Clinton Lubula (Christopher Phiri 66e), Prince Mumba (C), Martin Njobvu, Mlimba Mlima, Niza Simutenda, Lameck Banda (Michael Kafusa 90e)

Entraîneur : Mumamba Numba

Avertissements : Kingsley Hakwiya 59e, Victor Kasokola 78e

Buts : Prince Mumba 72e, Christopher Phiri 79é, Kingsley Hakwiya 81e

Maurice : Loïc Michel (GK), Adriano Maison Rouge, Jean Gentil, Jordan François (C), Caylan Wilson, David Aristide, Ludovic Milazar (Géraldo Mitraille 57e), Emilio Hypolite, Louis Philibert, Yannick Aristide, Adriano Chui Chung Fat (Brooklyn Minerve 65e)

Entraîneurs : Kersley Clark, Roddy Brelu Brelu

Avertissements : Adriano Chui Chung Fat 17e, Emilio Hypolite 26e