FOOTBALL - COSAFA WOMEN’S CUP 2017 : Maurice connaît ses adversaires

La sélection de Maurice féminine tentera de faire bonne figure à la Cosafa Cup, qui se tiendra cette année au Zimbabwe du 13 au 24 septembre. Le Lady Club M, surnom donné à la sélection féminine, affrontera le Swaziland, le Kenya et le Mozambique dans sa quête d’une place au deuxième tour de la compétition.

Les choses s’annoncent rudes pour la sélection féminine, sevrée de compétition depuis qu’elle a affronté le Botswana en éliminatoires de la CAN féminine il y a de cela plus d’un an. Pour sa première sortie, le Lady Club M affrontera le 14 septembre la sélection du Swaziland, avant de disputer deux jours plus tard un match contre le Kenya, tiré comme tête de série de la poule B. La dernière rencontre que livrera la sélection nationale face au Mozambique se tiendra le 18.

À un peu plus de deux semaines du coup d’envoi de la compétition, on ne sait toujours pas qui sera de la partie pour défendre les couleurs mauriciennes au Zimbabwe. On parle d’un amalgame de joueuses d’expérience et de nouvelles arrivées, mais il faudra toutefois attendre le 28 août pour connaître la liste des sélectionnées pour ce rendez-vous.

Le Zimbabwe, pays hôte de la compétition, a été désigné tête de série de la poule A, avec la Zambien, Madagascar et le Malawi. La poule C, par contre, a vu l’Afrique du Sud endosser le statut de tête de série, alors que la Namibie, le Lesotho et le Botsawana ont été tirés aux côtés des Sud-Africains.

Le premier tour sera l’occasion de suivre une des belles rivalités du continent africain, puisque le Zimbabwe et la Zambie s’expliqueront d’entrée de jeu. Madagascar et le Swaziland s'affronteront également dans ce qui est considéré comme une autre des rivalités de cette Cosafa féminine. La compétition se tiendra dans deux stades, à Bulawoyo. Le Barbourfields Stadium et le Luveve Stadium accueilleront les matches des trois poules, dont l’ouverture entre la Namibie et le Botswana (gr. C). Maurice jouera pour sa part toutes ses rencontres au Luveve Stadium.

Pour la petite histoire, les Zimbabwéennes sont les tenantes du titre. Elles ont été sacrées en 2011 à domicile. L’Afrique du Sud est la nation la plus titrée avec trois trophées à son actif (2002, 2006 et 2008).

13 septembre (Barbourfields Stadium)

Namibie/Botswana

Zambia/Malawi

Zimbabwe/Madagascar

14 septembre (Luveve Stadium)

Maurice/Swaziland

Kenya/Mozambique

Afrique du Sud/Lesotho

15 septembre (Barbourfields Stadium)

Madagascar/Malawi

Afrique du Sud/Namibie

Zimbabwe/Zambia

16 septembre (Luveve Stadium)

Kenya/Maurice

Lesotho/Botswana

Mozambique/Swaziland

17 septembre (Barbourfields Stadium)

Zambia/Madagascar

Zimbabwe/Malawi

Afrique du Sud/Botswana

18 septembre (Luveve Stadium)

Namibie/Lesotho

Maurice/Mozambique

Kenya/Swaziland