FOOTBALL — COUPE DE LA CAF, AUJOURD'HUI À 15H30 AU STADE ANJALAY : Les Nordistes ne doivent pas perdre le cap

Les billets en vente à la porte (Rs 50) du stade à partir de 12h30

La manche aller de la Coupe des Confédérations africaines de Football (CAF) se tient cet après-midi à 15h dans l'antre du stade Anjalay. À domicile, le Pamplemousses SC en découdra avec l'équipe zimbabwéenne de Ngezi Platinum Stars, qui tentera de saborder les desseins des locaux. L'objectif des protégés de Tony François sera de tout faire pour débusquer un bon résultat avant le match retour, samedi prochain, dans des terres inconnues. Les Nordistes ont donc intérêt à garder le cap.

Vainqueur de la MFA Cup la saison passée, Pamplemousses affiche de grandes ambitions cette année. En effet, les Nordistes espèrent remporter le championnat de football professionnel tant convoité, alors qu'ils se sont également qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de La République. Autant dire que les coéquipiers de Colin Bell semblent être portés par un vent favorable, étant l'une des formations les plus prolifiques en championnat, comptabilisant 31 buts inscrits en 14 rencontres. Les blancs et bleus auront également à cœur de débuter leur croisade européenne par une victoire même si l'adversaire s'annonce comme un os dur.

« Ils ne viendront certainement pas en tant que victimes expiatoires. Ils nous donneront du fil à retordre. Il faudra rester concentrer à 200 % et ne pas faire d'erreurs inutiles », fait ressortir l'entraîneur nordiste, Tony François. « Quand on joue à domicile, on a la responsabilité de tout faire pour l'emporter, car c'est ensuite toujours difficile d'évoluer à l'extérieur. J'espère juste que mes protégés ne soient pas trop crispés par l'enjeu et qu'ils jouent libérés. Ce n'est que de cette façon qu'ils pourront prendre du plaisir. »

Tony François a d'ailleurs précisé que c'était une formation avec beaucoup de moyens. « C'est une formation professionnelle redoutable avec des moyens financiers bien conséquents. Je me suis renseigné un peu et je dois dire qu'ils ne sont pas trop mal en championnat. Les Zimbabwéens sont connus pour être athlètes et pour leur jeu physique. Il faudra donc répondre présent au duel tout en pratiquant notre football. Évoluer à domicile est un plus pour nous. Cette équipe viendra avec l'intention de nous faire mal. »

Match retour le 18 février

Tony François a tenu à soutenir que son effectif était au complet et prêt à aller au combat. « Mes joueurs savent ce qu'ils ont à faire. Ils sont conscients qu'ils seront attendus au tournant et qu'ils se doivent de faire honneur à leurs publics. Il faudra impérativement sortir le grand jeu ». Le coach pourra compter sur des éléments de qualités à l'instar du duo Malgache Fabrini Razah/Brandly Zizi Ratovonirina, très complémentaire, qui aura à coeur de faire trembler les filets adverses. Hollas Ramantsoary, Fabrice Agathe, Kevin Perticots et autres Kengy Saramandiff sont d'autres joueurs capables de faire la différence à tout moment. « Ce sera également l'occasion pour les jeunes de se frotter aux joueurs du continent pour progresser. Il ne faut pas oublier que nous retrouvons la Coupe d'Afrique après pas mal de temps. L'ironie du sort, c'est que nous tombons sur un groupe composé de joueurs aguerris. Mais hors de question de s'apitoyer sur son sort. C'est ça le football. Et chaque match a sa vérité. À nous de jouer et de prouver notre valeur », a-t-il insisté.

À noter que les Platinum Stars ont foulé le sol mauricien vendredi aux alentours de 19h30. Du coup, ils n'ont eu droit qu'à un seul entraînement au stade Anjalay avant le match de cet après-midi. Pour ceux qui veulent assister à la rencontre, la Mauritius Football Association a fixé un prix uniforme pour l'accès au stade à hauteur de Rs 50. Cependant, les billets seront en vente à la porte à partir de 12h30. Cette joute sera arbitrée par un quatuor sud-africain, soit Christopher Harrison, Peter Chauke, Johannes Moshidi et Qongpo Kulasande, qui sera supervisé par le Zambien Joseph Nkole. À titre d'information, la délégation met le cap mercredi sur le Zimbabwe en vue de disputer le match retour le 18 courant.

CAF Champions League, hier au Kenya

Tusker FC (Ken) 1 ASPL 2000 1 (Mce)

Bonne opération des protégés de Sakoor Boodhun

L'ASPL 2000, championne de Maurice en titre, était engagée hier après-midi dans le match aller des préliminaires de la CAF Champions League contre le club kenyan de Tusker FC (champion du Kenya). Force est de constater que les coéquipiers d'Andry Lalaina (capitaine) ont réalisé une belle opération à l'extérieur, ramenant le point du match nul (1-1). Pourtant, tout avait mal commencé pour les Sakoor Boys, qui ont encaissé un but presque à la demi-heure de jeu (29e) sur une réalisation de Bacambuze. Le score n'évoluera pas à la rentrée aux vestiaires. Revigorés en deuxième période, les locaux ont trouvé les ressources nécessaires pour égaliser grâce à l'Ivoirien Juikan Ephrem (47e).

Pour rappel, ce dernier, évoluant sur le front de l'attaque, avait été acheté en janvier par le club de la capitale. Pour cette rencontre, les Portlouisiens avaient fait le déplacement avec un seul gardien, à savoir Frédéric Begue. Le numéro 1, Steward Leopold, n'a pu faire le déplacement en raison de l'interdiction de quitter le pays, n'ayant pu convaincre la justice mauricienne de le laisser entreprendre le voyage suite à une affaire de drogue. Quant à Yannick Macoa, c'est une démarche administrative qui l'a privé d'une participation à ce premier match. Quoi qu'il en soit, cette belle opération de l'ASPL 2000 lui permettra d'aborder la manche retour avec plus de sérénité. L'objectif sera de passer ce premier cap.