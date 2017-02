FOOTBALL - COUPE DE LA CAF : Le Pamplemousses SC préserve ses chances

Le Pamplemousses SC, unique club mauricien engagé en Coupe de la CAF cette année, a réalisé le match nul au cours du match aller, hier au stade Anjalay, contre la formation zimbabwéenne des Ngezi Platinum Stars. 1-1 : c'est le score affiché à la fin de la rencontre, ce qui permet aux Nordistes d'espérer, en attendant le match retour dans une semaine.

Le score reflète bien la physionomie du match. Les deux équipes se sont en effet jetées à corps perdu dans la bataille du milieu de terrain. « Nous avons découvert notre adversaire au cours de la rencontre », analysait Tony François, l'entraîneur du Pamplemousses SC (voir plus loin). Tout comme les Platinum Stars, qui faisaient également connaissance avec l'opposition au coup d'envoi. « Ils nous en ont donné pour notre argent », argumente Tonderai Ndiraya, le technicien zimbabwéen.

Mais loin de se décontenancer, les Stars prennent l'ascendant rapidement. On enregistre les premières salves dès l'entame, lorsque Kevin Perticots envoie un boulet (4e) bien capté par Nelson Chadya. Survient alors un revirement de situation, lorsque Williano Seraphin fauche dans la surface l'attaquant Liberty Chakoroma, bien parti pour fusiller Kevin Jean-Louis. L'avant-centre se fera justice lui-même, en trompant le gardien (8e).

Mais Pamplemousses avait de la ressource. Devant le déficit, les hommes de Tony François prendront le match à leur compte. Et les Platinum Stars vont le découvrir, lorsqu'ils ouvrent trop les flancs, laissant Perticots tenter sa chance (21e), puis Branly Ratovorinina (28e) qui voit sa frappe trop molle atterrir dans les mains de Nelson Chadya.

Perticots, en verve, adresse à la 29e un centre millimétré à Kengy Saramadif, mais l'exécution du dernier geste laissera toujours à désirer.

Mais la belle assurance des Platinum Stars, qui ont repoussé jusqu'ici les offensives nordistes, prend l'eau. En témoigne cette sortie hasardeuse de Nelson Chadya, qui laissera ses cages vides. Fabrini Razah, qui a récupéré le ballon à 25m des buts, ne se fera pas prier pour l'envoyer au fond des filets (1-1, 34e). « Nous avions un mot d'ordre : ne pas abandonner. Les garçons l'ont respecté », avance encore Tony François.

Le score de parité à la mi-temps n'évoluera pas, malgré les intentions des deux formations. C'est Pamplemousses qui renouvelle les initiatives, sans trop de succès, à l'instar de ce tir puissant de Kevin Perticots, mais qui s'écrase contre la défense des Platinum Stars.

La fin de la rencontre tournera à un chassé-croisé entre les deux équipes. Si Macclive Phiri se laisse aller à un petit exploit personnel, son tir puissant à ras de terre sera néanmoins détourné par Kevin Jean-Louis. Fabrini Razah, en verve, s'offre lui aussi un petit exploit personnel, mais son tir sera détourné en corner. Les quatre minutes d'arrêt de jeu ne donneront rien de plus qu'un échange de ballons de part et d'autre.

« Pamplemousses nous a fait jouer et nous a donné un peu de fil à retordre », estime Tonderai Ndiraya. Tony François, lui, se satisfait quelque peu de ce résultat. « Nous aurions pu faire la différence, mais nous avons raté des occasions. Ce sont peut-être des points à revoir pour le retour. »

Ce match retour se jouera dimanche prochain au Turf Baoba Stadium, à Mhondoro Ngezi, au Zimbabwe. Pamplemousses quittera Maurice ce mercredi pour rallier le lieu de la prochaine confrontation. « C'est une équipe prenable en fin de compte », analyse le coach nordiste. Il faudra définitivement prendre le dessus sur l’adversaire si les Nordistes veulent poursuivre l'aventure.



Ligue des champions d'Afrique : l'ASPL 2000 force le nul

Le champion de Maurice en titre, l'ASPL 2000, a forcé le nul au cours de son déplacement samedi au Kenya le Tusker FC dans le cadre du match aller du tour préliminaire de la Ligue des Champions d'Afrique. Les Port-Louisiens se sont d'abord heurtés à plus fort qu'eux, lorsque Shafiq Batambuze envoyait un boulet en pleine lucarne et laissait Frédérick Begue sur place.

Mais loin de se laisser impressionner, les champions de Maurice remettaient de l'ouvrage sur le métier et forçaient la défense kenyane à s'arc-bouter dans ses 16 mètres. La libération est venue par l'entremise de David Okello, qui a détourné le ballon dans ses propres filets trois minutes après la reprise. L'ASPL 2000 s’est créé la meilleure occasion à la 80e. Olivier Andrisoa adressait une passe bien calibrée à Eprhem Guikan, qui se faisait malheureusement chiper le ballon au moment d'armer sa frappe.

Le match retour se tiendra ce dimanche. L'ASPL 2000 possède une chance de passer le tour préliminaire. Il lui faudra venir à bout de son adversaire. En cas de succès, Andry Lalaina et ses coéquipiers affronteront les Soudanais d'El Hilal pour une place en 16e de finale.

Ils ont dit

Tony François : « Satisfait, mais… »

« Nous avons eu des occasions que nous n'avons pas pu concrétiser. Je pense que c'est l'aspect à travailler pour le match retour. Nous avons découvert notre adversaire aujourd'hui et je réalise que les Ngezi Platinum Stars étaient prenables. (Sur la tactique adoptée) Nous avons essayé de nous montrer percutants en passant par les côtés. Cela s'est avéré payant. Maintenant, il nous faut encore jouer le match retour. (Sur le résultat) Je suis satisfait. Mais j'ai un regret. Nous avons fait match nul alors que nous aurions pu gagner. Il y avait une belle intensité et nous ferons notre maximum pour ramener une victoire de notre déplacement. Cela dit, on retrouve en Coupe d'Afrique un tout autre niveau, bien plus élevé que la ligue locale. Mais notre mot d'ordre reste le même : ne pas abandonner. »

Tonderai Ndiraya : « Une belle opposition »

« Nous avons, comme le Pamplemousses SC, découvert notre adversaire aujourd'hui. Du coup, nous avons décidé de prendre le match en main. Nous avons pu créer une brèche dans leur défense. Par la suite, ils se sont bien ressaisis et nous ont donné une belle opposition. De notre côté, nous n'avons pas pu les prendre à défaut, même si nous sommes passés près de plier le match. Quelque part, le voyage nous a desservis. Le vol ne s'est pas bien passé et nous sommes arrivés tard l'avant-veille du match. Il n'empêche que nous avons sorti un bon match, puis Pamplemousses nous a laissé l'impression d'une bonne équipe. Le match retour, dans une semaine, sera tout aussi intense et disputé. »