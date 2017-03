FOOTBALL — D1, 13E JOURNÉE, AUJOURD'HUI À 15H30: Entente Boulet Rouge en position de force

Nous entrons dans la dernière ligne du championnat de football de première division. En cas de victoire cet après-midi contre l'Association Sportive de Vacoas-Phoenix, (ASVP), le solide leader, Entente Boulet Rouge/Riche-Mare Rovers, conservera leurs ambitions d'évoluer en Barclays Mauritius Premier League (BMPL) la saison prochaine. L'ASVP, qui pointe à la quatrième place à quatre longueurs du leader, et qui a fait de la montée en BMPL sa priorité, peut encore sauver son année. À condition seulement de terminer sur la deuxième marche du podium. Mais le leader devra se méfier des Chebel Citizens (2e), qui accusent deux points de retard, et qui voudront bien chiper cette première place dans la course au titre. Chebel sera opposé au Chamarel (3e, à trois points du leader) de Mervyn Edouard dans une partie qui s'annonce âprement disputée au stade Germain Comarmond à Bambous. C'est d'ailleurs le match phare de cette 13e journée. Dans les autres rencontres, le Pointe-aux-Sables en découdra avec Upper Vale Starlight sur la pelouse synthétique de la Mauritius Football Association (MFA) à Trianon alors que le Curepipe Starlight aura pour adversaire Port-Louis Black Horns au stade St-François Xavier.