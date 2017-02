FOOTBALL—D1-D2: Le Chamarel SC sous la menace de l'EBRRMR

Le Chamarel SC continue son petit bonhomme de chemin en D1, résistant au retour en force de l'Entente Boulet Rouge Riche Mare Rovers. Les deux équipes ont en effet fait match nul lors de leur dernière sortie, établissant ainsi un statu quo en tête du classement.

Lors de la précédente journée, Chamarel réalisait un match nul contre les Port-Louis Black Horns, alors que les Rovers partageaient les points avec les PAS Mates. Dans le même temps, l'AS Vacoas-Phoenix, demi-finaliste de la Republic Cup, commettait également un faux-pas contre le CSSC. Là encore, un partage des points (1-1) et on retrouvait le même trio aux commandes. La dernière rencontre, entre Upper Vale Starlight et Chebel Citizens, se soldait aussi par un nul (3-3).

Cette semaine, le Chamarel SC ira à Trianon pour défier Upper Vale Starlight dans un duel qui décidera peut-être du futur champion de la D1. L'EBRRMR, pour sa part, croisera le fer avec le CSSC, alors que l'AS Vacoas-Phoenix ira au stade Vélodrome pour prendre les trois points aux Chebel Citizens. Finalement, un petit duel fratricide au stade Germain-Comarmond entre les Port-Louis Black Horns et les PAS Mates agrémentera cette journée.

En D2, les Grand Bel Air Spurs ont un petit point d'avance sur l'autre néopromu, l'US Trou aux Biches. Les protégés d'Eddy Rose, vainqueurs du duel entre Nordistes contre Rivière du Rempart Star Knitwear, voudront confirmer cette semaine face à Plaisance Spoutnik à Trianon.

Les Spurs, par contre, devront se racheter de leur nul contre la Jeanne d'Arc au cours de la précédente journée. Ils affronteront la lanterne rouge de la D2, le Faucon Flacq SC, au stade Auguste-Vollaire. La Cure Waves et Rivière du Rempart Star Knitwear croiseront le fer au stade Auguste-Vollaire, alors que l'USBBRH et la Jeanne d'Arc se rencontreront demain au stade Sir Gaëtan Duval.

À quatre journées de la fin des championnats respectifs, il devient de plus en plus difficile de dégager un éventuel vainqueur.

Le programme

D1

Samedi 25 février

11e journée*

Stade Auguste-Vollaire

CSSC/EBRRMR

Stade Germain-Comarmond

Port-Louis Black Horns/PAS Mates

Stade Vélodrome

Chebel Citizens/AS Vacoas-Phœnix

MFA, Trianon

Chamarel SC/Upper Vale Starlight

Coup d'envoi à 15h30

D2

Dimanche 26 février

11e journée

Stade Auguste-Vollaire

Grand Bel Air Spurs/Faucon Flacq SC (15h30)

La Cure Waves/Rivière du Rempart Star Knitwear (18h00)

MFA, Trianon

Plaisance Spoutnik/US Trou aux Biches (15h30)

Stade Sir Gaëtan Duval

USBRRH/Jeanne d'Arc (15h30)