FOOTBALL —D1-D2: Le coup d’envoi vers la mi-novembre

Le coup d’envoi de la D1 et de la D2 de football est prévu vers la mi-novembre. Cependant, la date n’a pas encore été arrêtée, la disponibilité des terrains n’étant pas encore actée. Cette saison, l’AS Vacoas-Phœnix sera l’équipe à suivre, d’autant qu’elle n’a jamais caché sa volonté de se retrouver au sein de l’élite.

Deepak Bonomally, président du club vacoassien, y songe déjà. « Cela a toujours été un de nos objectifs », explique-t-il. C’est dans cette optique que l’ancien joueur a recruté un entraîneur, en la personne de Maurice Andriamandranto, qui coachait la saison dernière les GRSE Wanderers. « Nous voulons étoffer l’équipe au maximum pour pouvoir jouer nos chances », indique le président vacoassien.

Pour leur première sortie, les Vacoassiens auront droit à l’US Trou-aux-Biches, révélation de la saison passée en D2. Les Nordistes seront l’autre équipe à surveiller, d’autant qu’ils joueront le maintien cette saison. « Nous sommes plutôt sur une dynamique de maintien », explique Eddy Rose, entraîneur de l’US Trou-aux-Biches. En effet, cette dernière avait réussi l’exploit de terminer à la deuxième place, derrière Rivière du Rempart Star Knitwear.

L’US Trou-aux-Biches est une formation relativement jeune. « Nous avons un petit handicap : nous manquons d’expérience. Mais l’équipe est prometteuse et je suis sûr que nous serons à la hauteur de la tâche qui nous attend. »

Par contre, l’AS Rivière du Rempart, qui vient de connaître les affres d’une descente en D1, affrontera son voisin, Rivière du Rempart Star Knitwear, pour sa première sortie en D1. Les GRSE Wanderers, pour leur part, affronteront le CSSC pour leur entrée en matière. L’un des matches à suivre de cette première partie du championnat sera le duel entre l’AS Vacoas-Phœnix, troisième la saison passée, et les PAS Mates, quatrièmes au classement final.

En D2, West Bromwhich Albion Barkly, vainqueur de la division régionale, entrera aussi très vite dans le vif du sujet. Il affrontera La Cure Waves, troisième du dernier championnat. Les Black Horns, qui viennent de descendre, auront droit à un néopromu, en l’occurrence Grande Rivière Noire West Coast ,pour ses retrouvailles avec la D2. Les Grand Bel Air Spurs, qui avaient réussi l’exploit de tenir la dragée haute face aux grosses cylindrées de la D2, débuteront leur campagne contre Upper Vale Starlight.

Le calendrier

D1

1re journée

AS Vacoas-Phœnix/US Trou-aux-Biches

PAS Mates/Chamarel SC

CSSC/GRSE Wanderers

Rivière du Rempart Star Knitwear/AS Rivière du Rempart

2e journée

AS Vacoas-Phoenix/PAS Mates

US Trou aux Biches/AS Rivière du Rempart

GRSE Wanderers/RR Star Knitwear

Chamarel SC/CSSC

3e journée

PAS Mates/US Trou-aux-Biches

CSSC/AS Vacoas-Phoenix

RR Star Knitwear/Chamarel SC

AS Rivière du Rempart/GRSE Wanderers

D2

1re journée

WBA Barkly/La Cure Waves

Port-Louis Black Horns/Grande Rivière Noire West Coast

USSBRH/CS Jeanne d’Arc

Grand Bel Air Spurs/Upper Vale Starlight

2e journée

WBA Barkly/Port-Louis Black Horns

La Cure Waves/Upper Vale Starlight

CS Jeanne d’Arc/Grand Bel Air Spurs

Grande Rivière Noire West Coast/USBBRH

3e journée

Port-Louis Black Horns/La Cure Waves

USBBRH/WBA Barkly

Grand Bel Air Spurs/Grande Rivière Noire West Coast

Upper Vale Starlight/CS Jeanne d’Arc