FOOTBALL - D1-D2: Début des hostilités prévues pour mi-novembre

Le coup d'envoi de la première et deuxième division de football est prévu vers la mi-novembre. Toutefois, la date n'a pas encore été arrêtée car la disponibilité des terrains n'est pas encore actée. Nombreuses sont les formations qui seront à surveiller pour cette nouvelle saison...

L'Association Sportive de Vacoas/Phoenix (ASVP) aura à coeur de sortir le grand jeu pour cette fois retrouver l'élite. Le nouvel entraîneur, le Malgache Maurice Andriamandranto, devra montrer la voie à ses hommes pour sortir de ce purgatoire, lui qui coachait la saison passée les Grande-Rivière-Sud-Est Wanderers. Pour leur première sortie, les Vacoassiens en découdront avec l'Union Sportive Trou-aux-Biches, révélation de la saison passée en D2. Les Nordistes, sous la houlette d'Eddy Rose, seront considérés comme les poils à gratter cette saison, même si à la base, ils lutteront pour le maintien. En effet, cette dernière formation avait réussi l'exploit de terminer à la deuxième place, derrière Rivière-du-Rempart Star Knitwear.

Cette équipe en découdra d'ailleurs avec son voisin ennemi, l'Association Sportive de Rivière-du-Rempart (ASRR) dans un derby du Nord de l'île qui s'annonce explosif. À noter que l'ASRR évoluait au sein de la Barclays Mauritius Professionnal League (BMPL) la saison passée. GRSE Wanderers affronteront le CSSC pour leur entrée en matière. Le PAS Mates croisera le fer avec Chamarel. Du côté de la D2, West Bromwich Albion Barkly, vainqueur de la division régionale, aura pour adversaire La Cure Waves (troisième du dernier championnat). Black Horns, aura droit à un néopromu, en l'occurence Grande Rivière Noire West Coast pour son retour en D2. Grand Bel Air Spurs débutera sa campagne contre Upper Vale Starlight. Les joutes s'annoncent très disputées.

Le calendrier

D1

1re journée

AS Vacoas-Phœnix/US Trou-aux-Biches

PAS Mates/Chamarel SC

CSSC/GRSE Wanderers

Rivière du Rempart Star Knitwear/AS Rivière du Rempart

2e journée

AS Vacoas-Phoenix/PAS Mates

US Trou aux Biches/AS Rivière du Rempart

GRSE Wanderers/Rivière-du-Rempart Star Knitwear

Chamarel SC/CSSC

3e journée

PAS Mates/US Trou-aux-Biches

CSSC/AS Vacoas-Phoenix

Rivière-du-Rempart Star Knitwear/Chamarel SC

AS Rivière du Rempart/GRSE Wanderers

4e journée

ASVP vs Rivière du Rempart Star Knitwear

US Trou-aux-Biches vs CSSC

PAS Mates vs AS Rivière-du-Rempart

Chamarel SC vs GRSE Wanderers

5e journée

CSSC vs PAS Mates

Rivière-du-Rempart Star Knitwear vs US Trou-aux-Biches

GRSE Wanderers vs ASVP

AS Rivière-du-Rempart vs Chamarel SC

6e journée

ASVP vs Chamarel SC

US Trou-aux-Biches vs GRSE Wanderers

PAS Mates vs Rivière-du-Rempart Star Knitwear

CSSC vs AS Rivière-du-Rempart

7e journée

Rivière-du-Rempart Star Knitwear vs CSSC

GRSE Wanderers vs PAS Mates

Chamarel SC vs US Trou-aux-Biches

AS Rivière-du-Rempart vs ASVP

8e journée

US Trou-aux-Biches vs PAS Mates

ASVP vs CSSC

Chamarel SC vs Rivière-du-Rempart Star Knitwear

GRSE Wanderers vs ASRR

D2

1re journée

WBA Barkly vs La Cure Waves

Port-Louis Black Horns vs Grande Rivière Noire West Coast

USSBRH vs CS Jeanne d'Arc

Grand Bel Air Spurs vs Upper Vale Starlight

2e journée

WBA Barkly vs Port-Louis Black Horns

La Cure Waves vs Upper Vale Starlight

CS Jeanne d'Arc vs Grand Bel Air Spurs

Grande Rivière Noire West Coast vs USBBRH

3e journée

Port-Louis Black Horns vs La Cure Waves

USBBRH vs WBA Barkly

Grand Bel Air Spurs vs Grande Rivière Noire West Coast

Upper Vale Starlight vs CS Jeanne d'Arc

4e journée

WBA Barkly vs Grand Bel Air Spurs

La Cure Waves vs USBBRH

Port-Louis Black Horns vs Upper Vale Starlight

Grande Rivière Noire West Coast vs CS Jeanne d'Arc

5e journée

USBBRH vs Port-Louis Black Horns

Grand Bel Air Spurs vs La Cure Waves

CS Jeanne d'Arc vs WBA Barkly

Upper Vale Starlight vs Grande Rivière Noire West Coast

6e journée

WBA Barkly vs Grande Rivière Noire West Coast

La Cure Waves vs CS Jeanne d'Arc

Port-Louis Black Horns vs Grand Bel Air Spurs

USBBRH vs Upper Vale Starlight

8e journée

La Cure Waves vs Port-Louis Black Horns

WBA Barkly vs USBBRH

Grande Rivière Noire West Coast vs Grand Bel Air Spurs

CS Jeanne d'Arc vs Upper Vale Starlight