FOOTBALL—D1-D2: Ultime journée pour mettre fin au suspens

La 14e et dernière journée du championnat de D1 et de D2 est de celle qui devrait mettre définitivement un terme au suspens. Si l'Entente Boulet Rouge Riche-Mare Rovers est quasiment assurée d'être sacrée, il faudra aux joueurs de l'Est une ultime victoire, contre les Chebel Citizens, leur concurrent direct, pour confirmer tout ce qu'ils ont démontré cette saison. En D2, la lutte s'annonce un peu plus serrée.

Auteur d'un match nul contre l'ASVP la semaine dernière, les frères Nazira et leurs coéquipiers de l’EBRRMR ont tout de même assuré le minimum, consolidant au passage leur première place au classement. Attention tout de même aux Chebel Citizens, deuxièmes mais avec le même nombre de points (25) au compteur. D'ailleurs, le choc de la dernière journée mettra aux prises les deux formations au stade George V.

Ailleurs au stade St-François Xavier, les Port-Louis Black Horns et Upper Vale Starlight, qui sont assurés de se retrouver en D2, en découdront. L'objectif pour les uns comme pour les autres sera de terminer la saison sur une bonne note, d'autant que les Black Horns n'ont rien remporté cette saison.

Les PAS Mates affronteront l'AS Vacoas-Phœnix dans un duel où l'espoir est permis. Les Mates, troisièmes à trois longueurs du duo de tête, doivent espérer un large faux-pas des Citizens pour espérer se faufiler sur le podium. Finalement, le duel entre les deux déçus de la D1, le Chamarel SC, quatrième avec 21 points, et le CSSC, sixième avec seulement 15 points, voudront terminer leur saison sur une bonne note.

En D2, il semblerait que la cause ne soit pas tout à fait entendue. Rivière du Rempart Star Knitwear, en ballottage favorable, affrontera les Grand Bel Air Spurs au stade St-François Xavier aujourd'hui. Une victoire des Nordistes leur assurerait le titre, alors qu'une défaite verrait logiquement l'USBBRH leur souffler le sacre. D'ailleurs, les Rose-Hilliens disputeront les trois points à La Cure Waves, dans un duel qui scellera une fois pour toutes leur sort dans le présent championnat.

La Jeanne d'Arc (6e) et Plaisance Spoutnik (7e) se disputeront les trois points au stade Vélodrome. Les Curepipiens partent avec un léger avantage au vu de leur parcours cette saison, alors que les Rose-Hilliens veulent pour leur part boucler leur campagne avec un succès.

Finalement, l'US Trou aux Biches, troisième, recevra le Faucon Flacq SC, lanterne rouge et assurée de descendre en division régionale comme Plaisance Spoutnik. Les Flacquois, battus sur le score fleuve de 8-1 au cours de la précédente journée, n'ont désormais aucune chance de sauver leur saison, si ce n'est de la terminer avec un succès.

Le programme

Dimanche 26 mars

D1 (14e journée) *

Stade George V

Chebel Citizens/EBRRMR

Stade Germain-Comarmond

CSSC/Chamarel SC

Stade Vélodrome

PAS Mates/AS Vacoas-Phœnix

Stade St-François Xavier

Port-Louis Black Horns/Upper Vale Starlight

*Coup d'envoi : 15h30

D2

Samedi 25 mars

14e journée*

Stade Sir Gaëtan Duval

La Cure Waves/USBBRH

Stade Vélodrome

Plaisance Spoutnik/Jeanne d'Arc

Stade St-François Xavier

Grand Bel Air Spurs/Rivière du Rempart Star Knitwear

Stade Anjalay

US Trou aux Biches/Faucon Flacq

*Coup d'envoi : 15h30