FOOTBALL : Darren Tulett, présentateur sur beIN Sports « N’Golo Kanté a aidé à transformer Chelsea »

Le plus English des animateurs de la chaîne beIN Sports, Darren Tulett, a posé ses valises à Maurice depuis lundi, à l’initiative de Parabole Maurice. Hier, il s’est livré à une série de rencontres avec la presse mauricienne, évoquant son parcours, sa vision d’une émission sportive, mais surtout, le football anglais. Pour lui, le milieu de terrain de Chelsea N’Golo Kante, reste le meilleur joueur de la Premier League actuellement.

Son parcours : « Plus de la moitié de ma vie en France »

Il fallait poser la question. Il raconte comment il est arrivé en France. « Je me suis fait expulser d’Angleterre. » Pourquoi ? « Je rigole. C’est arrivé par hasard. Je voulais me la péter avec les copains en Angleterre. Mais maintenant que vous me posez la question, je réalise que j’ai passé plus de la moitié de ma vie en France. » 26 ans en France, alors qu’il a 51 ans, on comprend l’attachement qu’il a pour son pays d’adoption.

En France, il devient correspondant pour Bloomberg News. Et puis, une pige à la télé, jusqu’à ce que Michel Denisot, patron de Canal+, lui propose de faire le grand saut. « Vous savez, l’écriture me manque. A la télé, ce n’est pas comme si je pouvais récupérer mes articles, les relire. » On le connaissait avec le sens de l’humour. On le découvre nostalgique.

Le “déclin” du football anglais…

Il y a quelques années, Chelsea devenait le premier club à débuter une rencontre de Premier League sans aucun joueur anglais dans le XI de départ. Le début de la fin ? « Pas vraiment. Le

championnat anglais donne envie. Après les joueurs, on a été chercher des entraîneurs. L’histoire des clubs, la Premier League, c’est toute une tradition. » Il va pourtant plus loin dans sa réflexion. L’Angleterre, en dehors de la Coupe du Monde de 1966, n’a rien gagné. « On a fait les demi-finales de l’Euro 1996, à domicile. Mais après, la sélection anglaise s’est contentée des quarts de finale. » Il résume le tout en une phrase. « On n’est pas très bon depuis 1966. »

Arsène Wenger : restera, restera pas ?

S’il y a bien une question qui nous brûlait les lèvres, c’est celle entourant un éventuel départ d’Arsène Wenger, tout-puissant patron d’Arsenal. « C’est un fou de football. Il vit à Londres depuis 20 ans, mais si vous comptez sur lui pour vous faire visiter, vous pouvez toujours attendre. Il ne connaît que le chemin menant au terrain d’entraînement et celui menant au stade. » Une traduction s'impose. « Il aura beaucoup de mal à s'arrêter un jour. Mais je ne pense pas qu'il va s'arrêter sur un échec. Il veut toujours mieux faire. »

FA Cup, Clasico : choc des titans...

Il a déjà coché les dates du 22 et 23 avril sur son calendrier. Pour cause ! Les demi-finales de la FA Cup se tiendront précisément ce week-end. Du coup, les affiches méritent que l'on s'y attarde. Chelsea/Tottenham et Manchester City/Arsenal. « Annulez tout ce que vous avez de prévu ce jour-là. Il y aura du foot à la télé », rigole-t-il. Pour lui, ces demi-finales sont à rater sous aucun prétexte. « C'est la première fois depuis longtemps que les demi-finales opposeront des cracks de la Premier League. L'année dernière, c'était Manchester United contre Crystal Palace. On pouvait s'attendre à une victoire de Manchester », explique-t-il. Quoi d'autre ? « Real Madrid/FC Barcelone en Liga. » Cela se passe de commentaires...

Ligue des Champions : la Juve favorite ?

Nous avons passé l'épisode de la remontada du FC Barcelone contre le PSG pour nous concentrer sur les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et Darren Tulett admet qu'il mettrait bien une pièce sur la Juventus de Turin, qui affrontera le FC Barcelone à domicile le 11 avril. « Cela fait 21 ans que la Juventus n'a pas gagné la Ligue des Champions. Tout le monde parle de la remontada du FC Barcelone, mais ils ne sont pas aussi réguliers que les saisons précédentes. » Point fort de la Vieille Dame : son collectif. « Ils sont vraiment très forts collectivement. Ils ont de bons joueurs. » Par contre, il ne voit pas Leicester passer le cap de l'Athlético Madrid. « Ils n'ont pas le talent pour. » Monaco/Dortmund ? « J'aimerais bien une victoire de Monaco. »

N’Golo Kanté : un homme, un statut

Qui désignerait-il comme le meilleur joueur actuel de la Premier League ? Il répond sans hésitation : « N’Golo Kante ! » C'est peut-être le meilleur investissement des Blues. « À lui seul, il a aidé à transformer Chelsea cette saison. » Selon le présentateur anglais, le Français a tout pour réussir. « Il est bosseur, humble, volontaire. » Chelsea tient sa nouvelle pépite et dans le même souffle, son titre.

