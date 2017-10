Dans un esprit d'échange sportif, les différentes entreprises d'utilités publiques de Maurice et la société réunionnaise des eaux, Véolia, se sont affrontées lors d'un tournoi de football ce samedi 7 octobre 2017.

L'évènement s'est déroulé sur le terrain de foot de la Mauritius Football Association (MFA) à Trianon et réunissait la Central Water Authority (CWA), le Central Electricity Board (CEB), la Wastewater Management Authority et la société Véolia. Six matchs, d'une durée de 30 minutes chacune, étaient au rendez-vous. Au final, c'est l'équipe de la WMA qui a été sacrée championne en récoltant le plus grand nombre de points. La deuxième place est revenue au CEB alors que la CWA est arrivée sur la troisième marche du podium. Quant à l'équipe de Véolia, elle s'est contentée de la 4ème place.

C'est l'adjoint au Premier ministre et ministre de l'Energie et des Utilités Publiques, Ivan Collendavelloo, qui a procédé à la remise des médailles et du trophée à l'équipe gagnante. Dans une brève déclaration, Ivan Collendavelloo n'a pas manqué de féliciter les différentes équipes pour leur participation.

Pour Rajesh Neelayya, Administrative Manager de la CWA et membre de la CWA Club il s'agit d'une première. « L'organisation de ce tournoi par le CWA Club, à la requête de la société de Véolia, a été un franc succès et nous souhaitons que cela devient un évènement annuel. D'ailleurs, à l'invitation de l'équipe réunionnaise, nous prévoyons de nous rendre à l'Ile sœur au début de l'année prochaine, » a-t-il dit. Quant à Sabir Rohiman, responsable de l'équipe de la CWA, il se dit plutôt satisfait de la performance de son équipe mais espère faire mieux la prochaine fois en consolidant davantage l'équipe existante.