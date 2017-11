FOOTBALL — ÉCHANGES : Les vétérans de Savanne en Inde

Le 12th International Indian Masters Goodwill Soccer Festival, tournoi de football vétérans (40 ans et plus), se déroulera cette année à Cochin au Kerala en Inde, du 9 au 13 novembre. Dix pays sont représentés : l’Inde, l’Indonésie, I’Italie, la Malaisie, Singapour, l’Afrique du Sud, le Sri Lanka, les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni et Maurice. Ce festival est organisé dans le but de raffermir l’amitié, la solidarité, l’esprit d’équipe et le respect de l’autre entre les nations participantes. « Nous devons assumer notre responsabilité et encourager surtout les jeunes à la pratique du football et combattre les fléaux actuels de la société. Cela pour s’assurer d’un monde meilleur », nous rappelle Nadden Veerasamy, responsable du Savanne SC.