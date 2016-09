FOOTBALL — ÉLIMINATOIRES DE LA CAN 2017: Le Club M battu, prend la dernière place

Le Club M a bouclé hier soir les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2017 sur une défaite à Maputo face à la sélection nationale mozambicaine. Les protégés de Joe Tshupula terminent derniers du groupe H avec 6 points alors que les Mambas ont fait un énorme bond en avant, pour prendre la deuxième place. Toutefois, ils ne peuvent pas prétendre à une place de meilleurs deuxièmes, synonyme de qualification pour la phase finale. Les Mauriciens, victorieux à l'aller des hommes d'Abel Xavier par 1-0 il y a un an au stade Anjalay, ont craqué dans les arrêts de jeu (90+7). Le constat est accablant pour les protégés de Joe Tshupula à l'extérieur : trois matches et trois défaites (7-1 contre le Ghana, 5-0 contre le Rwanda et 1-0 contre le Mozambique). Le bilan en six matches est de deux victoires, un nul et quatre défaites. Dans l'autre match, le Rwanda (3e) a eu le mérite de tenir en échec l'épouvantail de ce groupe, le Ghana (déjà qualifié), sur le score d'un but partout.