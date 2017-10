FOOTBALL — EN NOVEMBRE : Les anciens de Liverpool à Maurice

Après Ian Rush, le buteur légendaire venu à Maurice en décembre de l'année dernière, ce sera maintenant au tour d'autres anciennes gloires de Liverpool de faire le saut dans l'île. Selon Hans Sok Appadu, de S&D Hospitality, celui-ci qui était derrière la venue de Ian Rush, des anciens du prestigieux club anglais seront à Maurice en novembre. Cela dans le cadre de leur participation à l'Afrasia Bank Mauritius Open.

Selon Hans Sok Appadu, ce déplacement bénéficie du soutien de Canal +, Casela, Footfive Mauritius, Heritage Resorts, Air Mauritius, Liverpool Supporters Club de Maurice et aussi du précieux support de Ryan Dodds pour le compte de l'Afrasia Bank Mauritius Open. C'est ainsi que les anciennes gloires, toutes des amoureux du golf, seront en action lors du pro-Am de l'Afrasia Bank Mauritius Open, le seul tournoi de golf « tri sanctioned tournament by the European, Asian et Sunshine Tours (biggest sporting event in the Indian Ocean) » prévu du 30 novembre au 3 décembre. Ces anciennes gloires seront également engagées dans un foot golf avec des golfeurs professionnels, et ce, dans le cadre d'une œuvre charitable qui se tiendra toujours au Heritage Golf Club.

Il est aussi à noter que les Gary McAllister, Patrick Berger et Vladimir Smicer, pour ne citer qu'eux, participeront à une soirée spéciale placée sous le thème : « Those nights in Dortmund and Istanbul » le samedi 25 novembre au Casela, où les fans seront en mesure de rencontrer ces anciens sportifs. Une soirée au cours de laquelle Liverpool recevra Chelsea à Anfield dans le cadre de la Premier League et ou les fans auront l'occasion de se faire prendre en photo et avoir des autographes de ces personnalités. Soulignons également que ces trois joueurs ont fait partie de la fameuse épopée de 2005 à Istanbul, au cours de laquelle Liverpool avait battu l'AC Milan aux penalties en finale de la Ligue des Champions, et ce, après avoir été mené trois buts à zéro à la mi-temps !

Steven Gerard avait, ce soir-là, sonné la révolte, avec un but à la 54e, suivi de Vladimir Smicer, à la 56e, et de Xavi Alonso à la 60e. Tout cela en seulement six minutes. Lors de cette soirée du 25 mai 2005, le gardien Jerzy Dudek avait arrêté trois penaltys, dont celui de Serginho, de Pirlo et de Shevchenko, alors que John Arne Riise avait raté le sien pour Liverpool. Soulignons que Ian Rush sera également du déplacement en novembre, lui qui avait beaucoup apprécié sa dernière visite au cours de laquelle il avait assisté, en compagnie des supporters de Liverpool à Ébène, à la victoire des Reds face à Stoke City.