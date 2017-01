FOOTBALL — EN VISITE À MAURICE : Quand Ian Rush nous parle du Liverpool FC

Véritable idole à Liverpool, Ian Rush a été parmi les premiers grands buteurs du football britannique dans les années 80 et 90. Avec 346 réalisations en 660 matchs, le Gallois âgé aujourd'hui de 55 ans est encore le meilleur buteur que les Reds aient connu. Un héros. D'ailleurs, c'est ainsi qu'il a été accueilli depuis sa descente d'avion dimanche dernier et à son arrivée à l'hôtel Zilwa Attitude à Calodyne, où il a rencontré la presse le lendemain dans un cadre très particulier.

En effet, c'est avec la réplique du trophée de la Ligue des Champions remporté avec les Reds et sur l'hymne du You'll Never Walk Alone que Ian Rush a posé les pieds sur le Grand Zil – petite île au milieu du lagon – avant d'être accueilli par une salve d'applaudissements. L'émotion était tellement forte que Hans Sok Appadu, directeur de S & D Hospitality, n'a pu contenir ses larmes. Ce dernier, qui est le président du Liverpool Football Club-London, a joué un grand rôle dans la venue de l'ancien N°9 de Liverpool sur le sol mauricien.

« Merci pour cet accueil », a-t-il d'emblée déclaré à l'assistance réunie. « C'est ma première conférence de presse sur une plage et c'est aussi la première fois que je porte le trophée sur un bateau. Je suis très heureux d'être parmi vous. On sait que Liverpool FC a beaucoup de fans mais tous ne peuvent aller à Anfield. Donc, ce qu'on devrait faire, c'est emmené Anfield à chaque coin du monde ».

« Chelsea est mon favori »

Mais en tant qu'ambassadeur du club de Liverpool, Ian Rush ne veut se limiter qu'à faire la tournée à travers le globe pour donner aux Fans Club davantage de visibilité. Il veut avant tout aider, voire inspirer tout un chacun, les jeunes en particulier, afin qu'ils s'accrochent à leur rêve quel qu'il soit. « Le mien quand j'étais enfant était de marquer le but de la victoire dans une finale de la FA Cup et mon rêve s'est réalisé. Peut-être qu'il y a des jeunes mauriciens qui rêvent un jour de porter le maillot de Liverpool dans la Premier League. Il est donc important de croire en ses rêves », souligne-t-il.

Mais en ce qui concerne ses rêves de voir Liverpool remporter le championnat cette saison, « Rushy » ne se fait pas d'illusion. Son favori : Chelsea. « Je l'ai déjà dit auparavant. Les Blues ont un bon entraîneur et ils n'encaissent pas beaucoup de buts non plus. Défensivement, ils sont très organisés. Au début de la saison, il (ndlr : Antonio Conte) ne savait pas quelle formation employer. Mais maintenant il a son équipe type et, depuis, elle gagne beaucoup de matches. Donc je pense que Chelsea est très bien placé pour le titre », indique-t-il.

Cependant, le meilleur buteur de l'histoire des Reds ne se décourage pas pour autant sur les chances qu'a son équipe de remporter la Premier League, malgré 26 ans de disette. « En tout cas, nous avons de meilleures chances que Manchester United », lâche Ian Rush. Ce qui ne manqua pas de faire rire la gallérie. « Nous devons gagner toutes nos rencontres à domicile, y compris celle face à Manchester City. Aussi nous avons un très bon manager en la personne de Jürgen Klopp. Pour moi, terminer dans le top 4 avec un trophée à la clé serait déjà un succès », estime-t-il.

« À en voir les matches aller, les fans de Liverpool diront la même chose à ceux de United. Cependant, au-delà de l'adversité, se sont deux des plus grands clubs au monde. On peut parler du Real Madrid et du FC Barcelone qui sont des équipes formidables à voir certes. Mais en termes de supporters, Liverpool et Manchester United sont les meilleurs », fait-il ressortir.

« L'absence de Sadio Mané se fera sentir »

L'actuel meilleur jour de Liverpool, le Sénégalais Sadio Mané, a aussi été au centre d'intérêt. Et selon Ian Rush, son départ pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2017 qui se tiendra au Gabon le mois prochain handicapera le club. « L'absence de Sadio Mané se fera sentir. Il a été absolument fantastique depuis le début de la saison en termes de but inscrit (8) et de passes décisives (6), ce qui fait de lui un élément important de l'effectif. Cependant, nous avons des joueurs qui peuvent le remplacer en attendant. Il y a notamment Daniel Sturridge », considère-t-il.

Et pourquoi ne pas recruter un joueur à l'occasion de l'ouverture du marché des transferts aujourd'hui pour pallier l'absence du Sénégalais ? Ian Rush est d'avis que : « Ce sera très difficile de signer des tops joueurs en janvier. Ils préféreront rester avec leur club pour disputer la Ligue des Champions. Les joueurs qui voudront rejoindre le club seront ceux qui luttent pour échapper à la relégation ou qui sont en manque de temps de jeu ».