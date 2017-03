FOOTBALL -FÊTE NATIONALE : Les Singapouriens débarquent ce soir

Les préparatifs vont bon train dans le cadre du match international amical entre Maurice U21 et Singapour U21, samedi au stade George V (15h), qui s’insère parmi les festivités organisées dans le cadre de la fête nationale, célébrée le 12 mars.

La délégation singapourienne, forte de 32 personnes (20 joueurs), débarque à Maurice à 18h40 et séjournera à l’hôtel Angsana à Balaclava. Les footballeurs livreront une unique session d’entraînement pour une reconnaissance du terrain demain (15h à 16h) au stade George V.

Pour le match, l’accès au stade sera gratuit pour le grand public sur présentation d’un billet d’entrée à récupérer à partir d’aujourd’hui et demain dans les points suivants : MFA (Trianon), Pharmacie Vikash (Flacq), stade George V, stade de Bambous, stade St Francois-Xavier, stade Anjalay entre 10h et 16h et le jour du match au stade George V entre 11h et 14h.

Une animation sera assurée par Mr Love, Désiré François et Ritmik Entertainment samedi. Un peu plus tôt, une collecte de sang est prévue à partir de midi à Curepipe. La délégation singapourienne quitte Maurice dans la soirée du lundi 13 mars.