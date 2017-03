FOOTBALL-FÊTE NATIONALE : Maurice/Singapour ce samedi

La sélection des moins de 21 ans de Maurice affrontera ce samedi son homologue de Singapour dans un match amical en marge des célébrations du 49e anniversaire de l'Indépendance de Maurice et des 25 ans de son accession au statut de République. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Stephan Toussaint, a tenu un point de presse vendredi pour expliquer le projet dans sa globalité.

Ce match, dont le coup d'envoi sera donné à 15 heures, a bénéficié d'un gros travail de préparation en amont. Il contribuera avant tout à resserrer les liens entre Maurice et Singapour. Mais il se veut aussi une plateforme d'expression pour les meilleurs joueurs locaux. « Cela leur permettra de découvrir un autre football et de se mesurer à de nouvelles équipes », a déclaré le ministre.

De son côté, Prem Jodha, vice-président de la Mauritius Football Association (MFA), a tenu à préciser que l'instance footballistique prend ce match avec beaucoup de sérieux. « C'est un des événements phares de ce début d'année. Je tiens à remercier le gouvernement et le ministère de la Jeunesse et des Sports d'avoir fait le nécessaire pour la tenue de ce match. »

Georges Chung, fondateur de la Mauritius Professional Football League (MPFL) et conseiller économique auprès du Premier ministre, a pour sa part mis en avant les avantages de cette rencontre. D'une part, dit-il, cela a été rendu possible grâce à l'ouverture du couloir aérien entre l'Afrique et l'Asie. « Il ne faudra que six heures pour rallier Maurice de Singapour », a-t-il cité en exemple. Georges Chung est allé plus loin dans ses réflexions, arguant également que le sport mauricien bénéficiera de l'ouverture du couloir aérien. « Les conditions y sont très pratiques. On pourrait même envisager un tournoi triangulaire entre un pays d'Afrique, Maurice et Singapour. »

La délégation singapourienne arrivera à Maurice jeudi. Elle prendra ses quartiers à l'hôtel Angsana, à Balaclava. Vendredi, elle aura droit à une séance d'entraînement sur la pelouse du stade George V. Samedi, les jeunes Singapouriens livreront le duel contre la sélection mauricienne, avant d’avoir droit à une journée de détente dimanche. Ils rentreront dans leur pays lundi.

Les Singapouriens, qui viendront avec une délégation forte de 30 personnes, sont heureux de participer aux célébrations entourant la fête nationale. « Ce match est une aubaine pour permettre aux deux pays de renforcer les liens », a déclaré Lim Kia Tong, président de la Fédération singapourienne de football, jeudi dernier en conférence de presse.

Accès libre

La rencontre de ce samedi sera libre d'accès. Ceux qui veulent assister à la rencontre devront toutefois récupérer leurs billets à partir de demain, dans les stades et à la Pharmacie Vikash, à Flacq. L'annonce a été faite vendredi par Prem Jodha.

Une collecte de sang en parallèle

Des activités sont prévues autour de la rencontre Maurice/Singapour. Ainsi, une collecte de sang sera organisée le jour de la rencontre, avec l'aide de la Blood Donors' Association. Rohit Teeluckdarry, National Blood Donor Coordinator, a tenu à remercier les membres de la MFA et le MJS pour leur aide. « Nous offrirons un petit cadeau à ceux qui donneront de leur sang », a-t-il précisé. Notons que la caravane sera postée à la rue Pasteur, aux abords du stade.

Réunion MFA-MPFL-MJS aujourd'hui

Une réunion se tient cet après-midi avec les représentants de la MPFL, de la MFA et du MJS pour déterminer le lieu qui abritera la rencontre en cas de grosses averses qui rendraient la pelouse du stade George V impraticable.