FOOTBALL — FINALE DE LA MFA CUP: L'ASPL 2000 se console avec le sacre

L'ASPL 2000 a remporté, lundi au stade Anjalay, la finale de la MFA Cup de football. La formation phare de la capitale a battu en finale le champion de Maurice en titre et vainqueur de la Coupe de La République, Pamplemousses SC, sur le score de 2 buts à 0. Les coéquipiers d'Andry Lalaina (alias Blanc) ont terminé la saison comme ils l'avaient commencé, c'est-à-dire, en s'offrant un deuxième trophée après le traditionnel Charity Shield. L'histoire retiendra que les Portlouisiens ont remporté le Shield aux dépens de Pamplemousses SC, qu'ils avaient battu au stade Camp du Roi. Une première sur le sol rodriguais.

Un sursaut d'orgueil était attendu des Rouges et Blancs. La bande à Sakoor Boodhun était opposée à la meilleure formation de l'exercice 2016/17, à savoir Pamplemousses SC. Victorieux en mars dernier de la Coupe de La République, les Nordistes avaient, pour rappel, dominé Grande-Rivière-Sud-Est Wanderers sur le score de 4 buts à 2 (eux qui étaient menés 2-0 à la mi-temps) après avoir inscrit quatre buts en l'espace de 20 minutes. En championnat, les Kevin Perticots, Fabrini Razah et autres Brandly Zizi Ratovonorina ont d'ailleurs raflé le titre national à l'ASPL 2000, en juin, cette dernière formation étant passée complètement à côté, terminant d'ailleurs au pied du podium.

Il faut aussi préciser que l'ASPL 2000 a concentré toute son énergie en Ligue des Champions d'Afrique et en Coupe de la CAF. Elle a d'ailleurs réalisé un beau parcours en Ligue des Champions, passant un tour en venant à bout des Kenyans de Tusker FC, avant de tomber contre les Soudanais d'Al Hilal. Reversés en Coupe de la CAF, les Portlouisiens ont réalisé deux défaites contre les Tunisiens du Club Africain. L'objectif était de se concentrer sur le dernier trophée en jeu cette saison, pour donner un peu de baume au coeur des supporters.

En demi-finale, les Portlouisiens se sont offert un récital offensif contre l'Association Sportive Rivière du Rempart sur le score sans appel de 7 buts à rien. Tandis que Pamplemousses a dominé facilement Roche-Bois Bolton City par 3 buts à rien. Les deux meilleures formations de ce tournoi se sont livrées à un duel épique, mais l'ASPL 2000 a fait la différence au bout de chacune des deux périodes, soit aux 42e et 90e minutes. C'est le buteur maison, l'Ivoirien Guikan Ephrem, qui a mis les siens sur orbite, transformant un penalty de son redoutable pied gauche pour une faute commise par Mervin Jocelyn sur le remuant Olivier Andrisoa. Le Super Sub Olivier Lafoudre, rentré en cours de jeu, allait sceller le sort des hommes de Tony François. La messe était dite. Le score en restera là. Le public portlouisien pouvait exulter.