FOOTBALL - FONCTION PUBLIQUE : L’hôpital Victoria sacré champion

Le tournoi de football organisé par le ministère de la Fonction publique a vu le sacre de l’hôpital Victoria, qui a disposé facilement de l’équipe du ministère du Commerce 5-2. Victoria partait avec la faveur des pronostics et cela s’est vérifié sur le terrain du stade St François Xavier, où l’équipe de l’hôpital, menée par Imitiyaz Dilloo, qui a signé un hat-trick, a fait voir de toutes les couleurs à son adversaire. Jayentiren Govinden et Steeven Ravina devaient parachever la victoire de l’équipe entraînée par l'ancien arbitre international Maudarbaccus.

À un moment donné, Victoria devait même mener 5-0. Mais profitant d’un relâchement de la part de l’équipe de l’hôpital, les joueurs du ministère du Commerce ont réduit le score en marquant deux buts pour sauver l’honneur vers la fin de la partie.

L’entraîneur de Victoria a, dans un discours de jeudi au cours d’un get together à l’hôpital, déclaré que son équipe a fait preuve de persévérance et de discipline. Il a annoncé l’organisation d’un tournoi entre les différentes salles de l’hôpital. Il devait remercier dans la foulée le Dr Ori, Regional Health Director de l’hôpital Victoria, Cassam Chuttoo, team manager, le Regional Nursing Administrator Gutty, le Nursing Administrator Mownah et les sponsors, dont Vikram Hurdoyal, le directeur d'Ocean Tropical Fruit.

L’équipe de l’hôpital Victoria était composée de : Irfan Boodhoo, Naser Domun, Dinesh Beeharry, Sebastien Casimir, Jean Steeven Ravina, Jean David Sebastien, Louis Norbert Rose, Yoshan Bodluck, Chandra Jhaumal, Suraj Kumar Khody, Louis Berlin Lamy, Jayentiren Govinden, Bhavish Sampatlall, Yashnil Roopchand, Afzal Boodhoo, James Leopold, David Trapu, Robin Luchmun, Naraidooo Simadree, Imitiyaz Dilloo et Pramanand Boodhoo (capitaine).