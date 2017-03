FOOTBALL I BMPL (20E JOURNÉE): Roche-Bois Bolton City tient bon

Roche-Bois Bolton City a conservé la tête du classement de la Barclays Mauritius Premier League (BMPL) en venant à bout, hier, du Savanne SC (2-1) au stade Harry-Latour, alors que le Pamplemousses SC a envoyé un message aux GRSE Wanderers (4-1), qu’ils affronteront ce dimanche en finale de la KFC Republic Cup.

Initialement prévu au stade George V, le match entre le leader et l’avant-dernier au classement a finalement été disputé au stade Harry-Latour. Ce qui n’a pas empêché les Roche-Boisiens de prendre les trois points, grâce à deux réalisations signées Ridge Paulin et la nouvelle recrue Rijamanana aux 20 et 30 minutes respectivement. Stevenson Hollingsworth a pour sa part réduit le score à la 61e. Ses efforts s’avéreront toutefois insuffisants, puisque le Savanne SC se retrouve toujours à l’avant-dernière place du classement.

Pourtant, les Roche-Boisiens ont souffert contre un adversaire qui n’a plus rien à perdre. « En deuxième mi-temps, les choses ne se sont pas passées comme prévu », explique Jérôme Thomas, l’entraîneur roche-boisien. C’est à partir du moment où Savanne a réduit le score que les choses se sont compliquées. « À la mi-temps, nous menons 2-0. Mais ils ont réussi à déjouer notre vigilance et à inscrire un but qui a relancé la partie », poursuit le technicien.

Cependant, il se satisfait de la victoire et des trois points engrangés, tout en gardant un œil sur son adversaire direct. « Pamplemousses a des matches en retard et nous devrons en jouer un contre eux. Ils sont donc dangereux pour nous. » Il nomme par ailleurs les autres adversaires qu’il surveille de près. « Nous ne sommes qu’à la moitié du parcours. Mais la lutte est encore serrée, surtout quand on voit que le Petite Rivière Noire FC et le Cercle de Joachim se remettent dans le sens de la marche », analyse encore Jérôme Thomas.

Dans le choc de cette 20e journée, qui tenait lieu de répétition avant la finale de la Republic Cup, Pamplemousses SC a envoyé un signal à GRSE Wanderers, son adversaire ce dimanche. 4-1 : l’addition est salée pour les Rastas, qui caressent le rêve de venir enfin à bout de leur adversaire. Cela dit, c’est Vincent Labonté qui offrait le premier but aux Nordistes, en marquant contre son camp (20’).

Kengy Saramandiff, une des révélations de la saison du côté de Pamplemousses, y est allé de son doublé aux 27e et 78e, alors qu’Hollas Ramantsoany a corsé l’addition pour les protégés de Tony François en début de seconde période. Joye Estazie a toutefois sauvé l’honneur des siens à la 58e. Mais la messe est dite : les Wanderers ne décollent toujours pas de la dernière place.

L’AS Quatre-Bornes a également remporté une victoire convaincante contre l’AS Rivière du Rempart. La bande à Benjamin Théodore reste à la quatrième place, à la lumière de cette victoire (3-1) aux dépens des Nordistes, toujours huitièmes. Un but sur penalty de Gabriel Sunday, à l’entame de la deuxième mi-temps, puis un doublé de Frédéric Sarah aux 68e et 85e a scellé le sort de l’AS Rivière du Rempart. Pascal Luidialam a permis à l’AS Rivière du Rempart de revenir dans la partie à la 72e mais il était déjà trop tard.

Finalement, La Cure Sylvester et Petite Rivière Noire FC se sont séparés sur un score de parité (1-1). Les joueurs de l’Ouest ont pris l’avantage dès la 8e par l’entremise de Jaspera. Mais à la 30e, Fabrice Augustin remettait les deux équipes à niveau. Le score n’évoluait cependant pas jusqu’à la fin de la partie. Petite Rivière Noire occupe après ce match nul la troisième place, alors que les Sylvesters sont toujours sixièmes.

Cet après-midi, suite et fin de la 20e journée. En conclusion du 20e acte, le duel ASPL 2000/Cercle de Joachim à 15h30 au stade St-François Xavier. L’ASPL 2000 a en deux occasions courbé l’échine contre les Curepipiens cette saison. La bande à Sakoor Boodhun parviendra-t-elle a vaincre le signe indien cette fois ?

Les résultats

20e

Savanne SC/Roche-Bois Bolton City 1-2

GRSE Wanderers/Pamplemousses SC 1-4

La Cure Sylvester/Petite Rivière Noire FC 1-1

AS Rivière du Rempart/AS Quatre-Bornes 1-3

Aujourd’hui

Stade St-François Xavier

ASPL 2000/Cercle de Joachim (15h30)