FOOTBALL—IAN RUSH EN VISITE À MAURICE: Cet ambassadeur  de Liverpool FC

Ian Rush : ce nom faisait trembler les défenseurs du championnat anglais entre la fin des années 70 et le début des années 2000 , et très souvent, les filets adverses. Hier, au Zilwa Attitude, à Calodyne, la star de Liverpool FC, est revenu sur son parcours et sur son équipe fétiche.

Le décor est planté : mer turquoise, radeau et la réplique du trophée de la Ligue des Champions que la star galloise a remportée avec son club. « Avoir Ian Rush parmi nous est un privilège. Il avait pas mal d'engagements, mais il a tenu à venir nous rendre visite », a souligné Hans Sok Appadu, qui est derrière la venue de la superstar galloise.

De son côté, Guillaume Tyack, directeur exécutif de l'hôtel Zilwa Attitude, s'est dit honoré de voir l'établissement qu'il dirige accueillir un ancien footballeur de la trempe de Ian Rush. « Il a montré que le sacrifice fait partie intégrante du succès », a-t-il indiqué.

Jean-Carl Palmyre, président de la branche mauricienne du Liverpool Supporters' Club, a débuté son allocution par un jeu de mots : « This is Anfield, this is Mauritius... This is Anfield-Mauritius. »

Retraçant l'histoire du fans' club local, le président a souligné que la branche mauricienne a débuté ses activités en 1995. « Peter Robinson, un des vice-président de Liverpool FC nous avait donné le go pour procéder au lancement du Supporters' Club », se rappelle-t-il.

La branche locale du Supporters' Club organise, dans la ligne directrice du club anglais, des compétitions footballistiques, ainsi que des activités à caractère social. « Nous sommes proches de LFC en terme d'accueil des membres, et nous recevons souvent la visite des fans du monde entier. »

Evidemment, la question du football local a été soulevée. « Pendant notre rencontre, hier (ndlr, dimanche), Ian Rush s'est enquis de la situation du football mauricien, ainsi que de son évolution en Afrique. Nous souhaitons que Liverpool FC prête son expertise afin de commencer une nouvelle ère du football local, afin de positionner l'île Maurice comme une référence. »

L'autre souhait : celui de voir un Mauricien porter les couleurs de Liverpool FC. « Nous sommes entourés de jeunes talents qui ne demandent qu'à s'exprimer. Notre rêve sera de voir, un jour, un Mauricien porter le maillot des Reds. » Voilà qui est dit...

À L’HEURE DES QUESTIONS: « Chelsea, favori au titre »

Le Gallois Ian Rush s’est prêté de bonne grâce au jeu des questions-réponses. Parfois surprenantes, parfois nostalgiques, parfois mêmes directes, ses réponses avaient des fonds de vérité. Forcément, on ne pouvait passer sous silence le football anglais et le championnat actuel. Et, sans sourciller, il désigne Chelsea favori pour soulever, à la fin de la saison, le trophée récompensant le champion...

Marquer le but de la victoire en FA Cup : « Mon rêve »

A-t-il pu réaliser son rêve de gamin ? « Oui. » Lequel ? « Quand j’étais enfant, je rêvais de marquer le but de la victoire en finale de la FA Cup. En 1986, j’ai marqué deux fois. La même année, je devenais champion d’Angleterre avec Liverpool. »

Liverpool FC-Stoke City : « Un match difficile »

S’il suivra un match de la English Premier League, ce sera bien celui mettant aux prises Liverpool FC à Stoke City, ce soir, à Anfield. « Ce sera un match difficile, que Liverpool doit gagner. »

Pourquoi ? « Liverpool propose un style de jeu offensif. Deux buts, et ensuite, les Reds maintiendront le résultat. » Et Stoke City dans tout ça ? «Jurgen Klopp fait un bon boulot avec Liverpool. De l’autre côté, je connais bien Mark Hughes (manager de Stoke City). Je sais que ce sera très dur. »

Liverpool FC, deuxième au classement : « Le Big Four et un trophée »

Les Reds, actuellement deuxièmes au classement, sont dans une bonne dynamique. Pourtant, aller déloger les Blues de Chelsea, leaders avec neuf points d’avance, semble une mission difficile à réaliser. « Je pense que Liverpool devrait terminer dans le Big Four, avec un trophée à la fin de la saison. » Le match contre Stoke City, ce soir, sera déterminant pour la suite du championnat.

Sadio Mané, attaquant des Reds: « Joueur complet »

« Il y a beaucoup de clubs qui verront leurs joueurs partir à la CAN en janvier. » Il cite, sans doute, le Sénégalais Sadio Mané, qui ira disputer la CAN 2017 au Gabon. « Il inscrit des buts et distribue des passes décisives. J’espère qu’il y a aura d’autres joueurs pour remplir sa tâche. Cela dit, beaucoup de clubs vivront cette situation. »

Le championnat : « Chelsea est le favori »

Qui, selon la légende de Liverpool FC, est capable de remporter le championnat ? « Chelsea est le favori logique. Ils ont neuf points d’avance, ils sont bien organisés, et Antonio Conte fait du bon boulot. Je ne vois pas pourquoi le titre leur échapperait », analyse-t-il. Et Liverpool dans tout ça ? « Si Liverpool veut essayer de remporter le championnat, ils devront prendre le maximum de points à domicile. »

La rivalité Liverpool FC - Manchester United : « Les deux plus grandes équipes au monde »

On ne pouvait pas passer sous silence la rivalité qui oppose le club de la Mersey à son meilleur ennemi, Manchester United. « Quand j’étais joueur, je n’attendais que deux matches. Contre Everton, et contre United. C’était toujours spécial. »

Pourtant, au-delà de cette rivalité, il y a ce qui réunit les deux formations. « Ce sont les deux plus grands clubs au monde. En Espagne, vous avez le FC Barcelone et le Real Madrid. En Angleterre, il y a Liverpool et Manchester United. » Une petite boutade pour montrer son attachement à Liverpool. « Cette saison, nous avons beaucoup plus de chances de remporter le championnat que United. » Ce qui n’a pas manqué de faire rire l’assistance...

La Premier League : « Un des plus usants »

S’il a porté les couleurs du Pays de Galles en sélection, il a toujours un oeil sur celle d’Angleterre. « La English Premier League est longue et fatiguante. Ce qui explique les performances de la sélection anglaise en compétitions internationale. Quand ils arrivent en mai, en Coupe du Monde ou à l’Euro, les organismes sont usés. »

Mais il prévoit que l’Angleterre peut faire bonne figure au Qatar, en 2022. « Ce sera le moment pour eux. La Coupe du Monde se tiendra en décembre. »

Quant à la sélection galloise, il se dit fier d’avoir assisté, en juin dernier, à l’étonnant parcours du Pays de Galles, tombé en quart de finale contre le Portugal, futur vainqueur de la compétition. « Les joueurs n’ont pas mal joué. Ils ont même très bien joué. »