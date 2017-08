FOOTBALL — INDIAN CHAMPIONS CUP : Pas de victoire pour Maurice

Une défaite et un match nul pour les débuts de Francisco Filho à la tête du club M. Ce, à l'occasion du tournoi triangulaire de l'Indian Champions Cup. Après avoir été battue par l'Inde, Maurice a concédé le nul, un but partout, mardi, face à la formation de Saint Kitts et Nevis. Comme face au pays hôte, ce sont les Mauriciens qui ont ouvert le score grâce à Frédéric Sarah dès la 19e minute de jeu. Nos compatriotes, qui s'accrochaient à cette victoire, ont finalement concédé le nul après l'égalisation en toute fin de partie de Rogers Kimaree. La compétition a pris fin mercredi avec le duel entre Saint Kitts et Nevis et le pays hôte. Pas encore de victoires pour le Club M sous l'ère Francisco Filho. Pour rappel, Maurice avait raté son entrée dans la compétition samedi dernier face au pays hôte, s'inclinant sur le score de 2 buts à 1. C'est le milieu offensif de Pamplemousses, Mervyn Jocelyn qui avait ouvert le score pour Maurice. La sélection mauricienne était composée de Kevin Jean-Louis, Christopher Caserne, Marco Dorza, Emmanuel Vincent, Francis Rasolofonirina, Damien Balisson, Luther Rose, Jonathan Aza, Nick Harel, Frédéric Sarah, Kevin Perticots, Mervyn Jocelyn, Cédrid Théodore, Guiyano Chiffone, Kylian Yrnard, Kevin Bru, Samuel Rebet, Walter Duprey St Martin, Jonathan Justin et Jesson Rungassamy.