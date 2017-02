FOOTBALL — KFC REPUBLIC CUP 2017, DEMI-FINALE, CE MERCREDI  : Petite-Rivière-Noire/Pamplemousses comme tête d'affiche

Nous connaissons désormais les quatre équipes qui constituent le carré d'as de l'édition 2017 de la Coupe de La République. Il s'agit de Petite-Rivière-Noire, Pamplemousses, Grande-Rivière-Sud-Est Wanderers et l'Association Sportive de Vacoas/Phoenix. Cette dernière formation est d'ailleurs la seule à ne pas faire partie de l'élite, étant pensionnaire de D1. Les joutes s'annoncent des plus spectaculaires !

Petite-Rivière-Noire a obtenu son ticket mercredi pour les demi-finales en sortant en quarts de finale Roche-Bois Bolton City, leader de la Barclays Mauritius Premier League (BMPL). La formation de l'Ouest doit son salut à son homme à tout faire, Stéphane Pierre, auteur d'un doublé. Pourtant, les choses avaient mal commencé pour la bande à Fidy Rasoanaivo qui allait encaisser un but d'entrée de jeu sur une action de l'expérimenté Doddy Edouard, à la 6e minute. Les protégés de Jérôme Thomas, qui paraissaient alors en position en force, sont des champions pour assurer le service minimum (1-0). Beaucoup pensaient alors que le match était plié, tant les Rocheboisiens sont solides défensivement.

C'était sans compter Stéphane Pierre (35 ans), qui a fait parler sa patte gauche en égalisant à la 69e minute pour ensuite donner la victoire aux siens dans les arrêts de jeu. Celui que l'on surnomme affectueusement "Kiki" permet à sa formation de croiser Pamplemousses au prochain tour. « Stéphane Pierre est l'âme de cette équipe et un capitaine exemplaire », a fait ressortir son nouveau coéquipier, Stephen Arthée, arrivé en provenance de La Cure Sylvester. « Je suis très content qu'il nous ait donné la victoire. C'était un match d'un bon niveau technique et nous avons su faire la différence au bon moment (…) J'ai déjà évolué avec PRNFC dans le passé et je connais la plupart des joueurs qui sont toujours là. Je n'ai qu'une envie, c'est d'aider l'équipe à progresser et pourquoi pas aller au bout. »

Son prochain adversaire, Pamplemousses, a pour sa part fait le boulot contre l'ASQB, sur le score étriqué d'un but à zéro. Ce grâce au coaching payant de Tony François que les Nordistes ont été en mesure de débloquer la situation. « J'ai mis en place un nouveau système pour contrecarrer l'ASQB car c'est avant tout une équipe défensive. N'arrivant pas à faire la différence, j'ai lancé dans le bain, à la 80e, Kendji Saramandif et Fabrice Agathe. Le premier a offert un caviar au deuxième qui l'a converti à la 86e minute de jeu », a confié le coach Tony François.

Ce dernier s'attend toutefois à une rude opposition contre PRNFC en demi. « C'est un adversaire contre lequel nous éprouvons des difficultés et qui nous avait battus (1-2) lors de la 15e journée de championnat. Il faudra nous surpasser pour nous retrouver en finale », a-t-il poursuivi. C'est également l'occasion pour Fidy Rasoanaivo de retrouver son ancien club ainsi que ses anciens protégés. « Pamplemousses est pour moi le grand favori de cette compétition avec un effectif complet et des joueurs de qualité. C'est une aubaine pour nous de réaliser quelque chose de grand en allant chercher la qualification. Il nous faudra rester concentrer à 200% », a-t-il relevé.

GRSE Wanderers

tient sa revanche

Grande-Rivière-Sud-Est Wanderers, lanterne rouge de la BMPL, a contre toute attente éliminé La Cure Sylvester sur le score de 3 buts à 2. Rien ne va plus pour la formation de la banlieue de Port-Louis, qui connait un exercice 2017 en dent de scie, n'arrivant plus à enregistrer de victoires. La formation de l'Est de l'île, mal classée en championnat, a su trouver les ressources pour faire la différence, face à une équipe qui l'avait ridiculisée en 2016 au stade St-François Xavier le 29 octobre dernier sur le score de 8 buts à 0.

C'est Alexandro Jolicoeur qui a mis les siens sur orbite dès la 4e minute de jeu avant que Giano Li Tien Kee n'égalise seulement cinq minutes après. Samuel Ononiwu (12e) a permis aux Rouges et Blancs de prendre l'avantage, mais en deuxième période Warren Aza a sorti un doublé de son chapeau coup sur coup (53e, 56e) pour permettre aux siens de l'emporter.

« Nous avions à coeur de prendre notre revanche », a déclaré le capitaine Joye Estazie. « Je pense que La Cure nous a sous-estimés et elle l'a payée cash. Nous voulions sortir une grosse performance et nous avons démontré que nous avons les moyens d'aller jusqu'au bout. Les jeunes sont vraiment impressionnants à l'instar d'Alexandro Jolicoeur, qui ne cesse de trouver le chemin des filets. Tant mieux pour nous. Nous avons bénéficié de deux victoires sur tapis vert avant les quarts de finale et maintenant nous sommes en demies. Nous allons défendre crânement nos chances. »

L'AS Vacoas-Phoenix, petit poucet de cette compétition, a sorti une prestation de haute volée en éliminant le Savanne SC (1-0). Les hommes de Kersley Levrai ont marqué à la 20e minute de jeu par l'intermédiaire de Jonathan Calou. Une bien belle opération pour une équipe qui espère retrouver l'élite l'année prochaine.

« Le Savanne SC nous était supérieur dans ce match, mais nous avons fait la différence au mental en étant disciplinés tactiquement », a fait ressortir Kersley Levrai. « Notre objectif principal est d'obtenir la promotion au sein de l'élite. Nous accusons un point de retard sur le leader et nous avons quatre matches à enchaîner pour tenter d'accéder à la BMPL. La Coupe de La République, c'est que du bonus. Nous sommes toujours des outsiders qui avons envie de voir grands face à des formations disposant de plus gros budgets. GRSE Wanderers aura à se surpasser pour nous battre, car nous ne nous déplacerons pas en tant que victime expiatoire. »

L'ASVP tentera cette fois de passer l'obstacle de GRSE Wanderers dans une rencontre qui s'annonce des plus indécises puisque les deux équipes sont capables de l'emporter. Les deux matches vaudront certainement le détour. Pour rappel, la grande finale est programmée pour le 5 mars.