FOOTBALL — KFC REPUBLIC CUP 2017: Des joutes des plus intéressantes

Place aux quarts de finale de la Coupe de La République de football ce mercredi avec quatre joutes des plus intéressantes qui polariseront l'attention. L'Association Sportive de Quatre-Bornes (ASQB) en découdra avec Pamplemousses, rencontre qui demeure le match phare de ces quarts alors que Roche-Bois Bolton City aura pour adversaire Petite-Rivière-Noire. Grande-Rivière-Sud-Est (GRSE) Wanderers et La Cure Sylvester s'affronteront pour une place dans le carré d'as tout comme l'Association Sportive/Vacoas-Phoenix (ASVP) et Savanne SC. Les deux premières rencontres sont programmées pour 16h alors que les deux autres auront lieu à 19h.

Quatre formations joueront leurs places pour atteindre le carré d'as. L'ASQB affrontera Pamplemousses au stade St-François Xavier dans une rencontre qui sera suivie avec une attention particulière. Difficile de désigner un vainqueur à ce stade de la compétition, car les deux équipes se livreront à une bataille épique pour la victoire finale. En championnat d'ailleurs, les hommes de Benjamin Théodore l'avaient emporté contre les Nordistes à l'occasion de la 13e journée, s'imposant sur le score de 2 buts à 1. Mais il ne faut toutefois pas oublier que la bande à Tony François possède la troisième meilleure attaque du championnat (31 buts) et que son buteur fétiche Brandly Zizi Ratovonirina est capable de faire la différence à tout moment.

Pour rappel, au tour précédent, les Perticots, Razah et autres Bell avaient sorti l'ASPL 2000 sur le score de 2 buts au stade George V. Ce sont les Portlouisiens qui avaient ouvert le score à la 27e minute de jeu par Segun Buraimoh (27e) avant que Perticots n'égalise à la 66e et que Fabrice Agathe donne la victoire aux siens dans les arrêts de jeu. Ce match se jouera sur la pelouse synthétique du stade St-François Xavier (16h). La prochaine rencontre mettra aux prises Roche-Bois Bolton City à Petite-Rivière-Noire au stade George V. Le leader de la BMPL aura à coeur de poursuivre l'aventure dans cette compétition pour continuer à rêver. Mais les protégés de Jérôme Thomas ne devront pas sous-estimer la formation de l'Ouest qui demeure très difficile à manier, capable dans un bon jour de sortir n'importe quelle formation. Bolton sera, pour sa part, fidèle à sa réputation, avec un jeu basé sur une solidité défensive pour mieux contrer l'adversaire.

Dans la soirée (19h), GRSE Wanderers croisera le fer avec La Cure Sylvester. Si sur papier, la bande à Mervyn Édouard fait figure d'épouvantail. Elle devra se méfier de la lanterne rouge qui ne viendra pas en tant que victime expiatoire. Cette rencontre se tiendra au stade Anjalay. En 8es, GRSE Wanderers l'avait emporté sur tapis vert (3-0) contre Entente Boulet Rouge/Riche-Mare Rovers tandis que La Cure Sylvester s'était offert une promenade de santé contre l'Association Sportive Rivière du Rempart, s'imposant sur le score sans appel de 6 buts à 0. Linley Brasse avait ouvert le score dès la 3e minute de jeu avant que Giano Li Tien Kee ne vienne aggraver le score sur penalty à la 35e. Samuel Chogozie a aussi fait parler la poudre, lui qui s'est offert un triplé aux 59e, 76e et dans les arrêts de jeu, entrecoupé d'une réalisation signée Emmanuel Chife.

Le dernier match verra s'affronter l'ASVP (seul petit poucet de la compétition et pensionnaire de D1) au Savanne SC au stade Auguste Vollaire. Un match indécis ou les deux équipes possèdent des arguments pour faire la différence et passer au tour suivant. On se souvient que l'ASVP avait sorti ni plus ni moins que le tenant du titre, Cercle de Joachim lors de la séance fatidique des tirs aux buts (5-4). Joachim pensait avoir fait le plus dur avec l'ouverture du score de Daniel Jackson (26e) mais Sewram Gobin en avait décidé autrement, se rappelant aux bons souvenirs de la formation curepipienne, lui qui fut dans un passé récent, meilleur buteur de la BMPL avec l'Association Sportive Rivière-du-Rempart. C'est à la 58e minute que le puissant attaquant allait permettre aux siens de revenir au score.

Les deux équipes se sont alors dirigées vers la séance de tirs au but. Les deux Jackson, Abraham Odame, Adel Langue ne se firent pas prier pour marquer tout comme ceux de l'ASVP (Gobin, Akano, Citorah et Lyajoon). Le latérale gauche Damien Balisson a manqué, pour sa part, l'ultime tir alors que Giwa, plein de sang-froid, a converti le penalty gagnant (4-5) aux jaunes pour le prochain tour.

Le programme

16h

AS Quatre-Bornes vs Pamplemousses SC St-François Xavier

16h

Roche-Bois Bolton City vs Petite-Rivière-Noire George V

19h

GRSE Wanderers vs La Cure Sylvester Anjalay

19h

ASVP vs Savanne SC Auguste Vollaire