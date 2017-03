FOOTBALL - KFC REPUBLIC CUP 2017 : Pamplemousses champion de la plus belle des manières

C'est le Pamplemousses SC qui a remporté dimanche dernier la Coupe de La République au stade George V, en dominant Grande-Rivière-Sud-Est Wanderers en finale sur le score de 4 buts à 2. Menés contre toute attente à la pause sur le score de 2 buts à rien, les protégés de Tony François, piqués dans leurs orgueils, ont trouvé les ressources nécessaires pour revenir dans le match et remporté la victoire. Les coéquipiers de Colin Bell ont inscrit quatre buts en 20 minutes.

Trois jours plus tôt, ces deux formations s'étaient rencontrées pour le compte de la 20e journée de la Barclays Mauritius Premier League, et les Nordistes avaient facilement fait la différence sur le score de 4 buts à 1. Force est de constater que le tarif a été le même pour la lanterne rouge du championnat dimanche dernier, mais cette fois, les Colin Bell, Williamo Seraphin et autres Kevin Jean-Louis ont dû s'employer à fond pour accrocher ce trophée à leur tableau de chasse. Pourtant, l'espoir était permis pour les hommes de Maurice Andriamandranto qui avaient fait le plus dur en première période.

Yves Mvondo, très remuant sur le côté droit de l'attaque des Rastas, a donné l'avantage aux siens à la 34e minute, après avoir enchaîné une combinaison de dribbles. Il s'est ainsi joué de deux défenseurs, feintant la frappe avec un excellent coup de reins pour administrer une belle reprise du gauche croisée qui n'a laissé aucune chance au gardien no 1 de Maurice, Kevin Jean-Louis. Juste avant la pause, ce même Mvondo, intenable, s'est joué du marquage adverse pour catapulter le cuir au fond des filets. 2-0 (44e). Pamplemousses était assommé alors que les supporters du club de l'Est, venus en grand nombre, faisaient le spectacle dans les tribunes.

Ça sentait le traquenard à plein nez pour ceux qui évoluaient en rouges et blancs pour l'occasion. Mais à la sortie des vestiaires, les joueurs nordistes ont montré un visage différent. Le buteur maison, Brandly Zizi Ratovonirina, a pris ses responsabilités en décochant une lourde frappe de près de 40 m pour prendre à défaut Kavi Bisonauth. 2-1 (51e). C'est Kevin Perticots, dont la frappe avait trouvé la transversale en première période, qui a retrouvé sa réussite au bon moment, marquant le but de l'égalisation sur un service millimétré de Fabrini Razah. 2-2 (60e).

La bataille psychologique penchait en faveur des Nordistes et ça commençait à sentir le roussi pour Joye Estazie et consorts. Tant et si bien qu'à la 63e minute, suite à un mauvais contrôle d'un joueur de l'Est, Razah en a profité pour récupérer le ballon et marquer le troisième. 3-2. Mais ce n'était pas terminé puisque Brandly Ratovonirina allait se distinguer par un doublé en marquant au bout d'un joli mouvement collectif, qui laissa le gardien pantois. L'on retiendra que Pamplemousses a brisé une malédiction qui date de 2013, qui faisait qu'à chaque fois qu'elle disputait une finale contre Curepipe, elle repartait avec le goût amer de la défaite. Une belle victoire pour un beau champion !

Feuille de match

Dimanche dernier au stade George V

Pamplemousses SC (0) 4 - 2 (2) GRSE Wanderers

Pamplemousses SC : Kevin Jean-Louis, Fabrice Remy (Jeff Jackson, 74e), Walter St Martin, Williamo Seraphin, Kerlson Agathe, Kevin Perticots (Guillaume Sockalingum, 78e), Hollas Ramanantsoany (Mervyn Jocelyn, 80e), Colin Bell (capt.), Kengy Saramandif, Fabrini Razah, Brandly Ratovorinina

Entraîneurs : Tony François

Buteurs : Brandly Ratovonirina (51e, 69e), Kevin Perticots (60e), Fabrini Razah (63e)

Avertissements : Kengy Saramandif (40e)

GRSE Wanderers : Kavi Bisonauth, Michael Buckland, Joye Estazie, Vincent Labonté (capt.), Rodney Castel, Virgino Aza (Ronaldo Betty, 77e), Warren Aza (Damien Bauluck, 63e), Bradley Hollingsworth, Nelson Meva, Yves Mvondo (Nelson Ngambe, 45e), Alexandro Jolicoeur

Entraîneur : Maurice Andriamandranto

Buteur : Yves Mvondo (34e, 44e)

Avertissement : Rodney Castel (30e)

Arbitres : Dharamveer Hurbungs

Arbitres-assistants : Jean-Daniel Telvar, Aswet Teeluck

4e arbitre : Maria Frivet

Commissaire : F. Bhewa

Spectateurs : 1000

Déclarations

Tony François, entraîneur du Pamplemousses SC :

« Nous avons montré du caractère »

« Nous avons montré du caractère. Malgré le fait d'avoir pris deux buts en première période, je trouve que l'équipe en général se débrouillait très bien. À la pause, j'ai dit à mes joueurs de continuer à respecter les consignes et de ne pas paniquer. Il fallait juste jouer d'une manière simple, garder le ballon et nous créer des occasions. C'est ce qui s'est passé. Nous avons réduit le score très vite et là, l'adversaire a commencé à paniquer. Nous avons pu dérouler notre football. C'est simple, mes protégés ont été piqués au vif et ils ont voulu montrer qu'ils étaient bien au-dessus de l'adversaire. Je suis très content de ramener la Coupe dans le Nord et je remercie les dirigeants de me faire confiance. Je suis un gagnant et mes joueurs aussi. Nous avons mérité ce sacre. »

Colin Bell, capitaine du Pamplemousses SC :

« On a été piqué dans notre orgueil »

« Nous savions que nous aurions du fil à retordre contre les Rastas. Il ne fallait pas se fier à la victoire facile trois jours plus tôt en championnat. Chaque match a sa vérité. J'estime qu'ils ont montré plus d'envie en première période. On a mis du temps à entrer dans le match et nous nous sommes réveillés au bon moment. On a été piqué dans notre orgueil. Nous évoluons dans une équipe phare de la capitale et nous ne pouvons nous permettre pareille contre-performance. Ils ont fait un grand match mais nous avons retrouvé notre efficacité pour faire la différence ».

Kevin Perticots, un des buteurs du Pamplemousses SC:

« Nous connaissons nos qualités »

« Personnellement, je pense que nous n'avons jamais douté. C'est notre force. Nous avons des nerfs solides. Nous sommes supérieurs à l'adversaire mais nous manquions d'envie et de savoir-faire en première période. Une fois sorties des vestiaires, nous savions que nous devions appuyer sur le champignon pour revenir au score. Et une fois le premier but marqué, nous nous sommes sentis comme revigorés et nous avons retrouvé de la réussite. Je tiens à dire un grand merci aux spectateurs venus en grand nombre pour nous soutenir, le sponsor KFC ainsi qu'aux coaches et aux camarades de l'équipe. C'est un sacre mérité. »

Brandly Zizi Ratovonirina, double buteur pour Pamplemousses :

« Content d'avoir apporté ma contribution »

« Je suis un buteur. J'aime marquer des buts et Pamplemousses m'a recruté pour ça. Je suis content d'avoir apporté ma contribution. Sur le plan personnel, je suis très satisfait car j'ai apporté ma pierre à l'édifice en inscrivant deux buts, mais je suis encore plus content que mon équipe ait remporté la coupe. Chaque saison, Pamplemousses évolue pour gagner des titres. Ce n'est que le premier. Le meilleur reste à venir. »