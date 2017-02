FOOTBALL—KFC REPUBLIC CUP: Pamplemousses SC v/s Petite-Rivière-Noire 

Place à la deuxième demi-finale de la Coupe de La République ce mercredi avec la joute mettant aux prises Pamplemousses à Petite-Rivière-Noire au stade Auguste Vollaire. Une rencontre qui s'annonce indécise avec deux équipes capables de remporter la victoire même si les Nordistes possèdent un effectif beaucoup plus rodé. Les deux formations lutteront pour retrouver Grande-Rivière-Sud-Est Wanderers en finale, tombeur de l'Association Sportive de Vacoas-Phoenix sur le score de 2 buts à 1.

Ce sont des retrouvailles entre deux équipes qui se connaissent très bien, d'autant que l'entraîneur de la formation de l'Ouest, Fidy Rasoanaivo, était un ancien de la maison nordiste. « Effectivement, c'est une équipe que je connais très bien. Et je suis à même de dire que c'est pour moi le grand favori de cette compétition, avec une escouade complète et des joueurs de qualité », a-t-il confié. Le technicien malgache a précisé toutefois que ce type de match est une aubaine pour ses joueurs. « Nous avons l'opportunité de réaliser quelque chose de grand et nous allons tout donner pour arriver en finale. Je suis un compétiteur tout comme mes protégés. Nous allons défendre crânement nos chances. Nous sommes conscients que nous devrons rester concentrés à 200% car la moindre erreur pourrait se payer cash », a-t-il ajouté.

Pour rappel, en championnat, lors de la 15e journée, les coéquipiers de Stephane Pierre l'avaient emporté contre les blancs et bleus sur le score de 2 buts à 1. Assisterons-nous au même dénouement ou à un sursaut d'orgueil des hommes de Tony François ?

« Je m'attends à une rude opposition contre une formation très difficile à jouer. PRNFC est capable dans un bon jour de battre n'importe quelle équipe. Il nous faudra rester vigilants et être efficaces au moment opportun. Nous allons donner le maximum. Nous voulons à tout prix gagner ce trophée. Ça passe par une victoire contre PRNFC », a soutenu Tony François.

Pour rappel, en quart de finale, les Colin Bell, Kevin Perticots et autres Fabrice Agathe avaient pris la mesure de l'Association Sportive de Quatre-Bornes sur le plus petit score qui soit. PRNFC avait quant à elle sorti le leader actuel de la Barclays Mauritius Premier League (BMPL), Roche-Bois Bolton City (2-1).

L'homme à surveiller du côté de PRNFC n'est autre que son capitaine Stéphane Pierre. Ce dernier, milieu de terrain infatigable, est capable à lui tout seul de tirer son équipe vers le haut. Gaucher fin techniquement, il est connu pour son adresse sur coup de pied arrêté et sa lourde frappe. Stephen Arthée évoluera, pour sa part, dans l'axe de l'attaque comme pivot.

Du côté de Pamplemousses, la puissance offensive est telle, qu'ils sont nombreux à pouvoir faire trembler les filets. Nous pensons notamment à l'attaquant phare, Brandly Zizi Ratovonirina, qui sera épaulé par son compatriote malgache, Fabrini Razah. Fabrice Agathe, Kevin Perticots ainsi que Kenji Saramandiff (grand espoir du football local) devront également être surveillés comme le lait sur le feu. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que Pamplemousses possède l'une des attaques les plus prolifiques du championnat avec 31 réalisations en 14 rencontres.

GRSE Wanderers a fait le boulot

Les Rastas de GRSE Wanderers se sont de leur côté imposés contre les pensionnaires de D2, l'ASVP, sur le score de 2 buts à 1 au stade Germain Comarmond, Bambous. Alexandro Jolicoeur a ouvert la marque à la 9e minute de jeu avant que Kazeem Sulaimon n'égalise pour l'ASVP à la 43e minute. C'est à la 59e minute de jeu que les Rastas sont repartis avec leur qualification, grâce à un penalty d'Alexandro Jolicoeur. « Nous n'avons pas sous-estimé notre adversaire et nous avons très vite pris l'avantage. Toutefois, nous avons perdu un peu notre concentration et nous avons encaissé un but. Nous avons toutefois trouvé les ressources pour l'emporter », a déclaré le capitaine des Rastas, Joye Estazie.

À la question de savoir quelle adversaire il souhaite rencontrer en finale, le défenseur central dit ne pas avoir de préférence. « Nous connaissons bien les deux formations. Nous avons été battus par Pamplemousses sur le score de 3 buts à 2 et nous avons battu Petite-Rivière-Noire (3-2). Nous pouvons rivaliser avec eux et nous allons nous donner à 200% pour remporter cette coupe », a-t-il expliqué.