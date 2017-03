FOOTBALL—LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE (PHASE PRÉLIMINAIRE): L’ASPL 2000 si près de l’exploit mais est reversée en Coupe de la CAF

L’ASPL 2000 est passée près de l’exploit, hier, au stade George V, au cours du match retour de la phase préliminaire de la Ligue des Champions d’Afrique, contre le club soudanais d’Al Hilal. Les protégés de Sakoor Boodhun menaient 2-0 à la pause et pensaient avoir fait le plus dur. Mais ils ont concédé le nul (2-2) et ont perdu au combiné (5-2).

Ils pensaient avoir fait le plus dur. Quand Bruno Ravina ouvrait le score à la 14e, l’espoir se lisait sur les visages d’Andry Lalaina et ses coéquipiers. Pourtant, ils avaient quasiment une montagne à gravir. Battus 3-0 à l’extérieur à l’aller au Al-Hilal Stadium, les Port-Louisiens ne voulaient pas se montrer sur la pelouse du stade George V en victimes expiatoires. « Nous avons tout fait pour leur compliquer la tâche en première mi-temps », analyse Sakoor Boodhun, l’entraîneur de l’ASPL 2000.

En effet, c’est ce qui s’est passé. Au cours du premier quart d’heure, ils obtiennent trois coups francs, bien enroulés. Mais les mauvais placements, la vigilance du gardien soudanais ou la force de la frappe n’auront pas raison de la défense des visiteurs.

Jusqu’à la 14e minute. La quatrième tentative sera la bonne : Lalaina, sur un coup franc excentré, trouvé Bruno Ravina, qui réussira à tromper Maxime Nguegang.

À 3-1, le match prenait une autre tournure. Enhardis par l’ouverture du score, les Port-Louisiens poussent les visiteurs dans leurs derniers retranchements. Et peu avant la demi-heure de jeu, ils prenaient l’avantage sur la rencontre. Profitant des aléas du terrain détrempé, ils poussent la contre-attaque.

La défense prend littéralement l’eau lorsque Eprhem Guikan, parti en contre, voit un de ses adversaires glisser et lui ouvrir la voie. Seul contre Maxime Nguegang, il portera l’avance des siens à 2-0 et refermera un peu plus l’écart.

« J’étais en colère. Nous nous sommes créé des occasions, mais nous n’avons pas pu les concrétiser », lâche, pour sa part, le Tunisien Nabil Koki, entraîneur d’Al-Hilal. Un coup de « hair-dryer » à la mi-temps, et ses protégés regagnent la pelouse en conquérants.

Ou est-ce l’ASPL 2000 qui commence à déjouer ? Toujours est-il que la défense commence à accumuler les bourdes. À la 63e d’abord, mais Yannick Macoa, qui a remplacé Steward Leopold dans les buts port-louisiens, se montre vigilant.

Jusqu’à la 74 minute, lorsque Abednego Tetteh centre pour Mohamed Bashir après avoir débordé la défense des rouges. À la réception, Mohamed Bashir, qui redonnera définitivement l’avantage aux visiteurs (2-1, 4-2 au combiné).

Mais loin de s’asseoir sur ce mince résultat, ils pousseront encore et cueilleront toute l’équipe port-louisienne à froid sur une réalisation d’Abednego Tetteh (79e). Ils menaient, du coup, 5-2 au combiné, synonyme de qualification. « Nous avons perdu à l’aller. Nous avons montré trop de respect à l’adversaire », explique Sakoor Boodhun.

Pourtant, son équipe n’a pas tout perdu à l’issue de la rencontre. Loin de là : l’ASPL 2000 est reversée en Coupe de la CAF. « Pour l’instant, nous ne connaissons pas notre adversaire. Mais je vais analyser la situation et aviser par la suite. »

Du côté d’Al-Hilal, on se félicite. « Ils ont bien repris la main sur la rencontre. Nous avons pas mal de points à travailler pour la suite de la compétition », conclut Nabil Koki.

Ils ont dit

Sakoor Boodhun, entraîneur ASPL 200 : « Nous avons perdu à l’extérieur »

« Il a fallu attendre la deuxième mi-temps pour voir Al-Hilal reprendre le match en main. De notre côté, nous avons bien joué. Mais je dirais que nous avons perdu le match à l’extérieur. Nous avons été trop respectueux de l’adversaire. Pour revenir au match d’aujourd’hui, il nous a manqué ce troisième but. Adrien Botlar y était presque, mais c’est passé au-dessus.

Cela dit, nous avons fait un bon match et pratiqué du beau football, même s’ils ont mieux maîtrisé les paramètres au cours de la deuxième mi-temps.

Il y a beaucoup de choses à retenir de cette rencontre. Il nous faut désormais travailler sur notre physique. Et si quelques joueurs avaient été plus percutants sur le plan offensif, les choses auraient été différentes. Mais maintenant, nous acquérons de l’expérience et grandissons. En plus, il faudra se concentrer sur la Coupe de la CAF. »

Nabil Koki, entraîneur Al-Hilal : « Des points positifs »

« Il y a des points positifs à retenir. Les joueurs n’ont pas abdiqué. Nous avons été capables de créer pas mal d‘occasions, sans toutefois les concrétiser. D’un autre point de vue, la pluie nous a gênés. Je ne parle pas de l’aspect physique. Mais cela a rendu notre jeu moins limpide et nous l’avons payé cher. Nous prendrons désormais nos précautions pour la suite. »

Feuille de match

Hier, au stade George V

ASPL 2000 (2) 2 – (0) 2 Al-Hilal

ASPL 2000 : Yannick Macoa, Marco Dorza, Jeremie David, Bruno Ravina, Jovanni Vincent, Adrien Botlar (Ludovic Lafoudre, 76e), Andry Lalaina (capt.), Luther Rose, Olivier Andrisoa (Prinseley Ciceron, 46e), John Chidozie (Jonathan Ernest, 67e), Ephrem Guikan

Entraîneur : Sakoor Boodhun

Avertissements : Marco Dorza (70e)

Buteurs : Bruno Ravina (14e), Ephrem Guikan (25e)

Al-Hilal : Maxime NGuegang, Al Sadig Abakar, Abdel Latif Osman, Emad Mirgani, Ather Babikir Mohamed, Mudather Ibrahim, Mohamed Bashir, Eltaher Hassan, Nazar Hamid Nassir (Yousif Ali Ibrahim 88e), Shobowale Azeez (Walaa Yagoub Mohamed, 85e), Abednego Tetteh

Entraîneur : Nabil Koki

Avertissements : Mudather Ibrahim (66e), Abdel Latif Osman (83e)

Buteurs : Mohamed Bashir (74e), Abednego Tetteh (79e)

Arbitre : Israel Mujuni (Tanzanie)

Arbitre-assistant : Samuel Hudson Mpenzu (Tanzanie), Josephat Deu Bulali (Tanzanie)

Quatrième arbitre : Elly Ally Sasii (Tanzanie)

Commissaire : Jerôme Kelvyn Damon (Afrique d