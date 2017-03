FOOTBALL LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE : Al-Hilal/ASPL 2000 : ramener un bon résultat

L'ASPL 2000 affrontera demain au Al-Hilal Stadium les Soudanais d'Al-Hilal Omdurman pour son match du deuxième tour des qualifications de la Ligue des Champions d'Afrique. C'est sans aucun doute un gros morceau pour les Port-Louisiens, qui joueront contre une formation qui a connu le plus haut niveau africain au cours de son histoire

En 30 apparitions dans la plus prestigieuse compétition de clubs africains, les Soudanais ont connu deux finales (1987, 1992), cinq demi-finales (1966, 2007, 2009, 2011, 2015), deux quarts de finale (1988, 1990), deux phases de groupes, équivalant à un Top 8 (2008, 2014), sans compter des passages éclairs dans la compétition.

En 2015, les Soudanais se sont arrêtés en demi-finales, avant de connaître en 2016 une élimination précoce au premier tour en 2016. « J'ai connu Al-Hilal dans le passé », soulignait Sakoor Boodhun, le mentor de l'ASPL 2000, juste après la qualification des siens contre les Kenyans de Tusker FC en février.

Cette fois, les Port-Louisiens ne devront pas espérer avoir une partie aussi aisée que contre les Kenyans. Le pedigree n'est pas le même, mais Sakoor Boodhun est conscient que ses protégés peuvent créer l'exploit. « Il faudra se préparer au mieux », avait déclaré le technicien, qui a lui-même affronté cette formation dans le passé.

Cela dit, les choses risquent d'être plus compliquées que prévu pour l'ASPL 2000, qui découvrira cet adversaire qui a enregistré une série de bons résultats en championnat. Les Soudanais sont présentement en tête du classement de la ligue. L'ASPL 2000, de son côté, semble avoir quelque peu perdu de sa superbe.

Cependant, Sakoor Boodhun sait qu'il pourra compter sur la présence des éléments qui ont fait le succès des Port-Louisiens contre le Tusker FC. La délégation a quitté le pays jeudi. Seul Steward Léopold manque à l'appel. Le match aller aura lieu dimanche et la manche retour le 19 mars.