FOOTBALL - LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE, AUJOURD'HUI À 22H : Les Portlouisiens devront y croire…

Place au deuxième tour préliminaire des qualifications de Ligue des Champions d'Afrique. L'ASPL 2000 sera opposé cet après-midi aux Soudanais d'Al-Hilal Oudaram pour le compte de la manche aller à l'extérieur, Al Hilal Stadium (40 000 places). Un gros morceau pour la bande à Sakoor Boodhun. Autant dire que les Marco Dorza, Christopher Bazerque et autres Guikan Ephrem auront à coeur de continuer sur cette bonne dynamique car, en cas de victoire, elle intégrera la phase de poule de cette compétition. Chose qui n'est jamais arrivée dans le passé.

Il faut dire qu'en face, c'est du lourd. En 30 apparitions dans la plus prestigieuse compétition de clubs africains, ce club, aussi connu sous le nom d'Al Hilal Khartoum, a atteint deux fois la finale. En 1987, le club atteint pour la première fois la finale de la Ligue des champions de la CAF avant de s'incliner face au club égyptien d'Al Ahly. Pour la finale de 1992, il avait été battu par le club marocain de Wydad de Casablanca. Al Hilal Khartoum a par ailleurs disputé cinq demi-finales (1966, 2007, 2009, 2011, 2015), deux quarts de finale (1988, 1990) et deux phases de groupes notamment. En 2016 toutefois, il avait connu élimination précoce au premier tour.

Al Hilal est le club le plus titré du Soudan avec 29 titres de champion, neuf coupes du Soudan et finaliste de la Coupe arabe des vainqueurs de coupes (2001). Autant dire que le pedigree n'est pas le même que le précédent adversaire de l'ASPL 2000, à savoir Tusker FC. D'ailleurs, les Soudanais sont en tête du classement de leur championnat alors que l'ASPL 2000 a encore du mal à retrouver le bon rythme dans la Barclays Mauritius Premier League (BMPL). À noter que la délégation mauricienne a quitté le pays jeudi. Seul Steward Leopold, le gardien titulaire, manque à l'appel. Pour rappel, au tour précédent, l'ASPL 2000 avait fait une grosse performance en éliminant les Kenyans de Tusker FC sur le score de 2 buts à 1. L'homme du match avait été l'attaquant Guikan Ephrem, buteur lors des deux confrontations face aux Kenyans. Au stade George V, il avait délivré les siens dans le money time avec une double réalisation.

Il sera d'ailleurs l'atout offensif no 1 des Portlouisiens, lui qui sera épaulé de la jeune pépite locale, Adrien Botlar et du feu follet Ludovic Lafoudre. Le capitaine, Andry Lalaina (alias Blanc) aura, comme à son habitude, la lourde responsabilité d'orchestrer le jeu avec sa vision et sa clairvoyance. Bon tireur de coup de pied arrêté, il devra se montrer inspiré en mettant ses coéquipiers sur orbite. Mais c'est surtout en défense que l'ASPL devra se montrer conquérant. Il faudra faire le maximum pour ne pas prendre de buts et ne pas se retrouver dans des situations inconfortables au retour. Ce sera sans doute Yannick Macoa qui gardera les cages, étant un gardien expérimenté. La manche retour aura lieu dans une semaine, soit le dimanche 19 mars.