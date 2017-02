FOOTBALL - LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE : L'ASPL 2000 au bout du suspens

L'ASPL 2000 a écrit hier au stade George V une nouvelle page de son histoire en se qualifiant, au terme de la manche retour, pour le deuxième tour des préliminaires de la Ligue des Champions d'Afrique en battant les Kenyans du Tusker FC sur le score de 2-1 (score combiné 3-2), des réalisations signées l'Ivoirien Ephrem Guikan.

Le score reflète la physionomie de la rencontre : serré et indécis. Si à l'aller ils avaient arraché un nul convaincant (1-1) au Safaricom Stadium Kasarani à Nairobi, Andry Lalaina et ses comparses savaient qu'ils n'avaient pas droit à l'erreur au retour. D'ailleurs, pour mettre les chances de leur côté, les Port-Louisiens se montraient plus entreprenants. Un petit jeu collectif, avec Andry Lalaina au départ, qui déborde pour Ibrahim Nuhu. Ce dernier remet à John Chidozie, excentré, qui, d'une passe en profondeur, servait Ephrem Guikan. Son tir croisé du gauche passe juste à côté des cages kenyanes.

Sauf que, contre le cours du jeu, alors que les deux équipes démontrent de solides arguments défensifs, un tir des 35 m de Hachim Sempala cueille à froid Kinsley Léopold (36e). Les efforts à l'eau, les Port-Louisiens remettent l'ouvrage sur le métier, le résultat à ce moment-là qualifiant du coup les Kenyans, solides défensivement.

« Les garçons ont lutté jusqu'au bout. Ils n'ont jamais abandonné », estime Sakoor Boodhun, l'entraîneur de l'ASPL 2000. En témoigne cette tête, sur un corner, de Bruno Ravina, qui faisait se lever tout un stade acquis à la cause port-louisienne. Mais David Okello, le portier des Brewers, veillait au grain (41e).

De retour de la pause, la configuration ne changeait pas et Sakoor Boodhun voyait les minutes s'égrener. Il procède alors à un changement en profondeur. Il fait entrer l'attaquant Adrien Botlar à la place d'Olivier Andrisoa (56e), puis le virevoltant ailier Ludovic Lafoudre pour remplacer Emmanuel Vincent-Jean. Coaching gagnant puisque c'est le n°10 qui sera à l'origine de l'égalisation. 83e minute : Lafoudre, dans un effort presque surhumain, déborde la défense des Brewers et centre pour Ephrem Guikan.

Ce dernier se rappelle aux bons souvenirs des défenseurs en marquant pour la deuxième fois en deux rencontres. À 1-1, les choses sont à refaire. Mais la formation kenyane démontre des signes de fébrilité. Une situation qui leur sera fatale, puisqu'ils concèdent à la 88e un corner. Andry Lalaina se charge de le tirer. Et Guikan sera encore à la réception pour tromper la vigilance de David Okello.

« Nous nous sommes entraînés pour ça. Je tiens à remercier toute l'équipe qui m'a permis de marquer ces deux buts », souligne l'attaquant ivoirien. Du côté des Brewers, les traits sont tirés. « Les garçons ont bien joué. Mais nous avons été cueillis à froid par ces deux buts. Je dois féliciter l'ASPL 2000 pour leur match », analyse pour sa part George Nsimbe.

Cette victoire sur le score de 2-1 (combiné, 3-2) voit donc l'ASPL 2000 se qualifier pour le deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions d'Afrique. Les Port-Louisiens affronteront les Soudanais d'Al Hilal.

COUPE DE LA CAF : Fin de l'aventure pour Pamplemousses

L'aventure s'est terminée prématurément samedi pour le Pamplemousses SC, engagé en Coupe de la CAF. Contre les Ngezi Platinum Stars, les protégés de Tony François se sont inclinés sur le score de 1-0 à Harare, au Zimbabwe, au cours du match retour. Un but de trop pour les Nordistes, qui avaient réalisé un match nul (1-1) à l'aller au stade Anjalay il y a une semaine.

Ils ont dit

Sakoor Boodhun, entraîneur ASPL 2000 :

« Coaching gagnant »

« On peut dire que c’est du coaching gagnant. J’ai choisi de conserver Adrien Botlar et Ludovic Lafoudre. Ils entrent en jeu et Ludovic est à l’origine de l’égalisation. Plusieurs personnes ont été étonnées de voir que j’avais conservé ces deux joueurs. C’est la preuve qu’il faut prendre les bonnes décisions au bon moment. Je tiens à féliciter les joueurs pour l’effort qu’ils ont fourni sur et en dehors du terrain. J’ai une pensée spéciale pour Sarjoo Gowreesunkur qui nous aidés avant notre match. (À propos de son prochain adversaire, Al-Hilal). Je connais le club pour avoir joué contre eux dans le passé. J’en ai gardé un bon souvenir. Mais à l’époque, le contexte était différent. Je suis sûr que le niveau n’est pas le même, qu’il faudra rehausser notre niveau de jeu. Mais je sais que les joueurs lutteront jusqu’au bout. »

Andry Lalaina, capitaine ASPL 2000 :

« Satisfait… »

« Je suis satisfait de l’apport de chacun sur le terrain pour ramener cette victoire. Nous avons joué en équipe et ça a payé. Tusker nous a fait sortir le grand jeu, mais nous avions plus d’envie qu’eux aujourd’hui. Nous y avons cru jusqu’à la fin. »

Ephrem Guikan, buteur ASPL 2000 :

« Une victoire de l’équipe entière »

« Nous nous sommes entraînés pour ça. J’ai marqué deux buts, mais c’est avant tout une victoire de l’équipe entière. Nous avions la pression, mais on voulait à tout prix se qualifier. Maintenant, on va se concentrer sur la suite de notre compétition. »

George Nsimbe, entraîneur Tusker FC :

« Nous avons fait de notre mieux »

« Nous avons fait de notre mieux. Mais nous encaissons deux buts sur les deux seules vraies occasions de l’ASPL 2000. De notre côté, nous n’avons pas su exploiter les opportunités que nous avons eues. L’ASPL 2000 est forte et nous a montré qu’il ne faut pas abandonner. »

FEUILLE DE MATCH

Hier au stade George V

ASPL 2000 2 (0) – 1 (0) Tusker FC

ASPL 2000 qualifiée au score combiné 3-2

ASPL 2000 (Maurice) : Kinsley Léopold, Christopher Bazerque, Bruno Ravina, Emmanuel Vincent-Jean (Ludovic Lafoudre, 74e), Jiovani Vincent, Marco Dorza, Ibrahim Nuhu, Andry Lalaina (capt.), John Chidozie, Olivier Andrisoa (Adrien Botlar, 56e), Ephrem Guikan

Entraîneur : Sakoor Boodhun

Avertissement : Ibrahim Nuhu (70e)

Buteur : Ephrem Guikan (83e, 88e)

Tusker FC (Kenya) : David Okello, Vincent Omumbo, Lloyd Wahome, Martin Kiiza,

Collins Shivachi (Michael Khamati, 90 + 3), Shafik Batambuze (James Situma, 80e), Allan Wanka, Humphrey Mieno (capt.), Noah Wafula, Hachim Sempala, Anthony Ndolo (Brian Osumba, 72e)

Entraîneur : George Nsimbe

Avertissement : Collins Shivachi (79e)

Buteur : Hachim Sempala (36e)

Arbitre : Adofetra Rakotojaona (Mad.)

Arbitre-assistants : Lionel Andrinanantenaina (Mad.), Harizo Ravorinina (Mad.)

Quatrième arbitre : Abdul Ohabee Kanoso (Mad.)

Commissaire : Maxwell Mtonga (Malawi)