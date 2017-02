FOOTBALL — LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE, MATCH RETOUR : L'ASPL 2000 au prochain tour avec la manière  

Coaching payant de Sakoor Boodhun avec l'entrée de Ludovic Lafoudre (74e), qui a tout changé

Guikan Ephrem, man of the match, inscrit les deux buts de son équipe dans le money time

Le champion de Maurice défie au prochain tour le club le plus populaire du Soudan, Al Hilal Club Omdurman

L'ASPL 2000 a réalisé une grosse performance dimanche dernier au stade George V. Les hommes de Sakoor Boodhun se sont imposés sur le score de 2 buts à 1 et se donnent le droit de continuer à rêver et de voir plus grand. C'est l'attaquant Ivoirien, Guikan Ephrem, déjà buteur à l'aller, qui a inscrit un doublé décisif dans le money time. Un succès qui en dit long sur la mentalité de gagnant du club phare de la capitale.

Qui l'aurait cru ? Qui aurait songé un instant qu'après avoir été mené depuis la 37e minute de jeu, l'ASPL 2000 aurait trouvé les ressources nécessaires pour revenir au score, puis l'emporter à la fin du temps réglementaire ? Pas grand monde, sauf bien évidemment les supporters portlouisiens. Force est de constater que ce qui faisait souvent défaut aux clubs locaux a été gommé par l'équipe championne de Maurice, à savoir : le mental. Les formations mauriciennes ont, lors de ces dernières années, eu souvent tendance à craquer psychologiquement dans les dernières minutes. Mais cette fois, les Portlouisiens avaient rendez-vous avec l'histoire. Et ils ont sorti le grand jeu.

D'un point de vue footballistique, l'équipe mauricienne n'était en aucun cas supérieure à celle du Kenya. À un certain moment de la partie, Tusker affichait même une maîtrise technique des plus impressionnantes. Le football est toutefois une science inexacte, et c'est ce qui en fait sa beauté. Pour contrer la dextérité, il aura fallu y mettre de l'intensité, de la combativité, et compter un tant soit peu sur le facteur chance. C'est la loi du haut niveau. Menés à la 37e minute par Tusker, sur un missile décoché de 35 mètres, qui n'a laissé aucune chance à Leopold, les locaux auraient pu être assommés et s'avouer vaincus. Il n'en fut rien.

Coaching payant

Après avoir lancé le jeune et talentueux attaquant, Adrien Botlar (56e), Sakoor Boodhun a tenté le pari Lafoudre, qui s'est avéré un choix judicieux. Vif comme l'éclair et puissant comme la foudre, le petit ailier de poche a placé une accélération foudroyante sur le côté droit, bien repris par Ephrem (84e). La foule est en délire suite à cette égalisation synonyme de ticket pour les séances de tirs au but. Cinq minutes après, il y eut une avalanche de joies et une véritable liesse parmi le millier de supporters des Rouges, suite au coup de tête victorieux au premier poteau de ce même Ephrem, sur un coup en coin rentrant du capitaine Andry Lalaina (2-1, 89e). Les carottes étaient cuites et les Kenyans n'avaient plus que les yeux pour pleurer.

Il n'y a rien de plus beau que d'inscrire le but victorieux dans le Money Time. On dit dans le basket qu'un clutch player est le joueur qui est capable d'être décisif lors d'un match, notamment dans les dernières minutes ou secondes quand le score est serré. L'Ivoirien a été ce type de joueur contre Tusker, et un guerrier exemplaire sur le terrain. Le genre de joueur qui tire l'équipe vers le haut surtout quand la machine est enrayée. Bref, cela faisait longtemps qu'un club local n'avait pas sorti pareille performance. Espérons que l'équipe soit dans la même dynamique face à la formation soudanaise, Al Hilal Club Omdurman. Le match aller est programmé pour le week-end du 11-12 mars en terre soudanaise. La manche retour se tiendra durant le week-end du 18-19 mars.

Déclarations

Sakoor Boodhun, entraîneur de l'ASPL 2000 :

« J'ai été bien inspiré »

« Je pense que ce moment-là restera à jamais graver dans ma mémoire. Je suis très content pour mes protégés qui ont donné la pleine mesure de leur capacité. On peut dire que j'ai été bien inspiré en effectuant un coaching payant avec les entrées de Botlar et Lafoudre. Ce dernier a d'ailleurs été à l'origine de l'égalisation. Plusieurs personnes ont été étonnées de voir que j'avais conservé ces deux joueurs. C'est la preuve qu'il faut prendre les bonnes décisions au bon moment. Je tiens à féliciter les joueurs pour l'effort qu'ils ont fourni sur et en dehors du terrain. J'ai une pensée spéciale pour Sarjoo Gowreesunkur qui nous a aidés avant notre match. En ce qu'il s'agit de notre prochain adversaire, je dois dire que je connais le club pour avoir joué contre eux dans le passé. J'en ai gardé un bon souvenir. Mais à l'époque, le contexte était différent. Il faudra rehausser notre niveau de jeu. Mais je sais que les joueurs lutteront jusqu'au bout. »

Guikan Ephrem, double buteur et man of the match :

« Gloire à Dieu »

« C'est avant tout une victoire d'équipe. J'ai marqué les deux buts à domicile grâce à Dieu et à mes coéquipiers, qui ont beaucoup travaillé pour me mettre dans les meilleures conditions. Mon travail est de me procurer des occasions et de les mettre au fond. Ce n'était pas facile face à un adversaire très coriace qui avait à coeur de nous jouer un vilain tour. Nous avons montré notre caractère en ne nous laissant pas faire. Je suis très croyant et j'estime que c'était mon destin de marquer aujourd'hui (ndlr : dimanche dernier). Gloire à Dieu »

Jiovanni Vincent, latéral gauche de l'ASPL 2000 :

« Solidarité et combativité »

« Nous avons tout donné car nous voulions passer le cap Tusker. À l'aller, nous avions fait un bon match nul et nous savions que cette fois, il y avait moyen de réaliser un bon résultat. Et au final, nous nous qualifions pour le tour suivant avec une victoire à la clé. C'est un honneur pour moi de faire partie de ce groupe. La solidarité et la combativité étaient au rendez-vous. Je tiens d'ailleurs à dire un grand merci à Sarjoo Gowreesunkur, qui nous a aidés dans notre préparation. Et merci à notre entraîneur Sakoor Boodhun qui nous a guidés vers le succès. C'est un très bon résultat et je pense qu'après avoir vu autant de joie et de ferveur, c'est tout à fait normal d'avoir envie de revivre ce genre d'expérience. »

Les défenseurs Marco Dorza et Christopher Bazerque :

« Nous sommes des frères »

« Nous sommes beaucoup plus qu'une équipe. Nous sommes des frères. Nous gagnons et nous perdons ensemble. Cette fois-ci, c'est la victoire et nous sommes très fiers car nous avons fait honneur à notre public ainsi qu'au quadricolore national. Nous méritons amplement cette victoire. Nous n'avons jamais douté même quand nous étions menés. Nous savions que nous n'avions besoin que d'un but pour rester dans la partie mais cerise sur le gâteau, nous en avons marqué deux. Nous tenons à dire un grand merci à nos supporteurs qui nous ont poussés jusqu'au bout. Cette victoire est pour eux. »