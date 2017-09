FOOTBALL—LIGUE PROFESSIONNELLE: Nouvelle réunion en vue

Verra-t-on enfin la lumière au bout du tunnel ? En tout cas, tout semble indiquer qu’on se dirige encore vers une passe d’armes entre les différents protagonistes. Vendredi dernier, c’était au tour des représentants des dix clubs de la dernière saison de la ligue professionnelle de s’expliquer auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports. À l’issue de la rencontre, une troisième réunion a été programmée pour demain.

Deux représentants des clubs ont été désignés pour assister à la réunion de demain. Anwar Elahee, président de l’ASPL 2000, et Benjamin Fidèle, son homologue de l’AS Quatre-Bornes, siégeront en compagnie des représentants du MJS et la Mauritius Football Association. L’occasion de faire le point, mais surtout de faire connaître les points saillants dans la liste des objectifs des clubs.

À l’heure actuelle, seule la question du financement revient à chaque fois sur les lèvres. D’ailleurs, c’est la question qui est toujours revenue au cours des réunions précédentes. En fait, le MJS a demandé que les clubs deviennent de plus en plus autonomes, pour finalement devenir totalement indépendants en moins de cinq ans. « Une période charnière pour eux, où ils devront se structurer », explique-t-on du côté du MJS.

En fait, la réunion de vendredi aura permis aux participants de faire entendre leur voix sur la question des salaires des joueurs, du financement du projet ainsi que la contribution et du rôle des clubs. Le comité technique qui siégera demain sera donc chargé d’établir un cahier des charges en vue de la mise en action prochaine de la ligue professionnelle. « Il y a des propositions qui ont été faites. Mais le souci est que l’argent reste le nerf de la guerre. Il n’y a pas à sortir de là », laisse entendre un représentant de club. D’autant que ce dirigeant admet que les trois précédentes années ont permis au football mauricien de progresser. « C’est un fait que, dans l’ensemble, le niveau a monté d’un cran. »

La réunion de demain devrait également déterminer sous quelle forme se jouera la prochaine saison. « Il y a encore des discussions à avoir autour de la formule, mais la quatrième saison de la ligue professionnelle aura bien lieu », conclut-on du côté du MJS.