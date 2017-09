FOOTBALL — LIGUE PROFESSIONNELLE: Réunion décisive demain entre la MFA et le MJS

C'est l'avenir du football professionnel qui se joue demain lors de la réunion de la dernière chance, annoncée à 9 heures au siège du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS). À cette table ronde, les représentants du MJS et de la Mauritius Football Association (MFA) tenteront de trouver une solution pour relancer le sport roi après le retrait de la Mauritius Professionnal Football League (MPFL).

« Nous allons travailler ensemble dans la même direction », laisse entendre une source au niveau de la MFA, et qui est généralement bien informé. « Le football est le sport populaire et nous devrons inévitablement trouver une solution pour le bien-être de tous. Nous sommes confiants que nous allons prendre un nouveau départ. Il faudra trouver la bonne formule. Nous sommes optimistes ».

Une première réunion avait été organisée mardi dernier au Citadel Mall entre les deux instances, mais aucune décision concrète n'en est ressortie. Un plan de travail a été communiqué par la MFA au MJS, et le ministre Stephan Toussaint et ses conseillers allaient plancher le plus vite possible sur ce dossier pour relancer le football. Cette rencontre était aussi axée sur la préparation de la prochaine sélection du Club M en vue des prochains Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI) de 2019. Dans cette optique, les joueurs seront prochainement appelés à se plier à des examens médicaux et paramédicaux.

Ce n'est un secret pour personne qu'ils existent des tensions entre le MJS et la MFA, notamment en ce qui concerne le recrutement du nouveau sélectionneur, Francisco Filho. Pour cause : le ministère n'a pas approuvé l'arrivée du Brésilien à ce poste. D'ailleurs, dans les couloirs du MJS, on raconte que le ton est parfois monté entre les protagonistes. L'entourage du ministre Toussaint ne serait pas totalement à l'aise en vue de travailler avec l'instance footballistique. Mais tout laisse présager cette fois que nous nous approchons du dénouement.

Qu'adviendra-t-il du football ? Dans quel format sera disputée la nouvelle Ligue pour cette saison 2016-17 ? Quels seront les moyens mis à disposition de cette réalisation ? Autant de questions que nous sommes en droit de nous poser. En dépit des différends, les deux instances devront trouver la bonne carburation. Il y va de la survie du football.

MATCH FACE À LA SÉLECTION INDIENNE DES - 17 ANS: Les protégés de Kersley Clark quittent le pays lundi

La sélection nationale des moins de 17 ans, finaliste de la dernière COSAFA U17 à Maurice (battu 0-3 face à la Zambie) effectuera un déplacement pour la Grande Péninsule lundi. Elle affrontera mercredi la sélection nationale de football indienne (-17 ans). Cette rencontre s'insère dans le cadre de la préparation de cette dernière sélection, qui participera à la Coupe du Monde des moins de 17 ans, qui aura lieu en octobre.

Les protégés de Kersley Clark et de Roddy Brelu-Brelu auront, eux, l'occasion de se tester en vue des prochaines échéances. Les frères Aristide, Loïc Michel et autres seront suivis avec une attention particulière, surtout après avoir réalisé un bon tournoi dans la COSAFA. L'objectif est d'avoir du frottement pour progresser.

TRANSFERTS: La Cure Sylvester perd Li Tien Kee

Un coup dur pour La Cure Sylvester. Alors que le marché des transferts devait se fermer le 31 août, la date butoir pour les mouvements de joueurs a été étendue au 30 septembre. Les Rouges et Blancs ont entre-temps perdu l'une de leurs pièces maîtresses, à savoir l'attaquant de 28 ans Giano Li Tien Kee, qui a décidé de retourner au bercail, au sein de Roche-Bois Bolton City, son club formateur. Pour rappel, l'équipe entraînée par Jérôme Thomas avait pris tout le monde de court en terminant à la troisième place du championnat pour sa première saison chez l'élite. Ce n'est d'ailleurs que dans la dernière ligne droite que les Bleus et Blancs avaient flanché, après avoir occupé le fauteuil de leader pendant la majorité de la saison. Li Tien Kee est un renfort de qualité tout comme l'autre recrue du club, Ludovic Luidialam, arrivé en provenance de l'Association Sportive de Rivière-du-Rempart.