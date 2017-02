FOOTBALL : Une lourde année 2017 pour le Club M

Le Club M aura fort à faire en cette année 2017 avec plusieurs échéances à venir, notamment les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2019, celles du Championnats d'Afrique des nations (CHAN) 2018 et la COSAFA Cup entre autres.

Les feux sont aux verts pour la sélection nationale de football masculine, qui devra sortir le grand jeu d'entrée contre les Comores le mois prochain à l'extérieur. Une double confrontation qui s'inscrit dans le cadre des qualifications pour la phase éliminatoire de la CAN 2019. Deux rencontres que les Kevin Jean-Louis, Kevin Perticots et autres Giano Li Tien Kee devront aborder avec tout le sérieux voulu. Le but sera bien évidemment de faire mieux que lors de la précédente campagne. Les locaux auront la lourde responsabilité de l'emporter et de poursuivre l'aventure.

En avril, les protégés de Joe Tshupula devront en découdre avec les Seychelles pour décrocher un ticket pour la phase de poule des éliminatoires du ChAN 2018, dont le tirage au sort s'est tenu vendredi dernier. Maurice a été tirée dans la zone sud, qui regroupe des pays tels que Madagascar, le Malawi, le Mozambique ou encore la Namibie. Après sa double confrontation face aux Dallons et au cas ou le Club M parvenait à se qualifier, ils affronteront au prochain tour l'Angola, tirée comme tête de série de la zone sud et qualifiée directement pour le deuxième tour.

Quoi qu'il en soit, le Club M devra tout faire pour passer le cap seychellois, une sélection a priori à la portée des joueurs locaux. Qui plus est, c'est une aubaine pour Maurice que d'affronter un adversaire sur une base régionale dans un premier temps. Il faudrait donc saisir cette opportunité en étant à la hauteur des évènements. Pour rappel, ce tournoi est exclusivement réservé aux joueurs évoluant dans leur pays d'origine.

S'ensuivra la COSAFA Cup. On se souvient que l'année dernière en Namibie, Maurice avait enregistré deux défaites pour une victoire. En effet, après avoir pris l'eau contre le Lesotho (0-3) puis battu par le Malawi (1-0), les protégés de Joe Tshupula avaient sauvé l'honneur contre la sélection junior de l'Angola, l'emportant sur le score de 2 buts à 0.

Joe Tshupula aurait cette fois-ci choisi de faire confiance au moins de 23 ans pour cette échéance, car l'année dernière, les jeunes avaient sorti une prestation honorable en terre sud-africaine, ratant de peu la qualification pour les demi-finales. L'objectif sera qu'ils gagnent en expérience ainsi qu'en maturité sur les rencontres internationales.

Le premier regroupement pour aborder les différentes échéances est prévu pour bientôt. À noter que de nouvelles têtes feront partie de l'effectif, notamment certains éléments évoluant du côté du promu, Roche-Bois Bolton City, révélation de la saison 2016/2017 et actuel leader de la Barclays Mauritius Premier League (BMPL). Ce n'est d'ailleurs pas une surprise. Le gardien de but, Christopher Caserne, absent de la sélection depuis quelque temps déjà, devrait, selon toute vraisemblance, effectué son grand retour.